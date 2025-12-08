Un fontanero italiano que trabaja en España como autónomo: "Si facturo menos de 8.000€ al mes pierdo dinero"

Las claves nuevo Generado con IA Emanuele Armeli Moccia, fontanero italiano en Valencia, afirma que necesita facturar entre 8.000 y 10.000 euros mensuales para que su negocio como autónomo sea rentable. A pesar de no tener empleados, la elevada carga impositiva hace que, si factura menos de 4.000 euros al mes, pierda dinero y no le compense ser autónomo. El incremento de los tributos le obliga a subir los precios de sus servicios, aunque la demanda se mantiene porque se trata de trabajos esenciales. El trabajo como fontanero autónomo implica un gran sacrificio, con jornadas largas y atención a clientes incluso en horarios fuera de lo habitual.

Los fontaneros, electricistas y albañiles están en auge porque la labor que desempeñan es única y no puede ser reemplazada por la inteligencia artificial. Así, surgen perfiles como el de Emanuele Armeli Moccia, un fontanero italiano que vive en España y que es el dueño de una empresa de fontanería, calefacción y reformas.

Lleva 8 años en Valencia y desde 2020 trabaja en la profesión. A base de trabajo e impulsado por su dominio del español, ha consolidado una cartera de clientes que le permite ganar mucho más dinero que en otras profesiones que requieren incluso de estudios universitarios.

Sin embargo, cuenta en sus redes sociales que los impuestos para los autónomos son tan desmesurados que es muy difícil que sea rentable: "Tengo que facturar entre 8.000 y 10.000 euros, con menos pierdo dinero", revela.

Gran sacrificio

Añade que, en su caso, no tiene que pagar ni el salario ni las cotizaciones de los empleados porque trabaja solo, pero, aun así, muchos de sus ingresos se difuminan con los tributos. "Si facturáis unos 4.000 euros al mes, ya estáis perdiendo dinero y deja de ser rentable", asegura Ema.

Por eso, recomienda que si no se llega a esta cifra de ingresos, es mejor trabajar para una empresa por cuenta ajena. "Si sabes trabajar, ganas 1.800 euros o 2.000 euros al mes y si la empresa tiene un problema, te olvidas".

El Gobierno, de hecho, anunció hace varias semanas una subida de la cuota de autónomos de entre 17 euros y 206 euros, en función del rango de ingresos.

Sin embargo, poco después, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por la socialista Elma Saiz, dio marcha atrás para terminar optando por congelar las cuotas de los autónomos que cobren menos de 1.166,7 euros al mes.

El italiano explica con claridad que el incremento de los tributos ha provocado que tenga que subir los precios de su servicio. "Así es como nos podemos defender, subiendo los precios. Tenemos que estar alineados con los precios del mercado y los impuestos". Eso sí, al ser un servicio clave para realizar reparaciones de tuberías, los clientes siguen pagando sus tarifas.

En contrapartida, aunque los ingresos sean altos -incluso de 2.500 euros en una jornada de 12 horas- el sacrificio que tiene que realizar es muy elevado. "Es un dolor de cabeza, trabajas muchas horas, la gente te llama de noche, el sábado y el domingo; hay problemas por todos lados", protesta.