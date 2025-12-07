Víctor Tostado, asesor, avisa a los futuros jubilados: “La vivienda se consolida como la nueva pensión”

Las claves nuevo Generado con IA En España, una de cada tres personas será mayor de 65 años en 15 años, lo que plantea retos para la jubilación. La vivienda se consolida como la principal pensión complementaria, permitiendo obtener liquidez sin abandonar el hogar. Fórmulas como la nuda propiedad, renta vitalicia o venta con alquiler vitalicio están creciendo, con incrementos de hasta el 20% en algunas regiones. Estas opciones aportan rentabilidad al inversor y mejoran la calidad de vida de los mayores, que pueden seguir viviendo en su casa.

El dato es esclarecedor: en España, una de cada tres personas tendrá más de 65 años en tan solo 15 años. En 2025, esa cantidad se acerca a los 10 millones de personas, según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

“La vivienda se consolida como la nueva pensión complementaria en España”, afirma Víctor Tostado, cofundador de Jubenial. Y añade: “la licuación patrimonial a través de la vivienda se está consolidando como una solución doblemente valiosa”.

¿Por qué? Porque “aporta rentabilidad para el inversor y bienestar económico para el propietario, que no necesita abandonar su hogar para obtener liquidez”.

Diferentes fórmulas

El experto en finanzas no duda en remarcar que “el patrimonio inmobiliario se ha convertido en la principal vía para reforzar la estabilidad económica en la jubilación”. Y apoya sus palabras en dos hechos: el 90% de los mayores son propietarios, y el nivel de liquidez medio es inferior a los 50.000 euros.

Con este panorama, las fórmulas de nuda propiedad, renta vitalicia, renta temporal o venta con alquiler vitalicio están creciendo de forma constante en España. De hecho, en algunas comunidades autónomas el incremento llega hasta el 20%.

La rentabilidad media de una inversión en nuda propiedad puede oscilar “entre el 5% y el 7%, dependiendo de la edad del usufructuario y la zona geográfica”, indica Víctor Tostado.

Sin embargo, más allá del retorno económico, existe un valor diferencial: el impacto social positivo. “En este modelo, la vivienda se convierte en bienestar. Los mayores mejoran su calidad de vida sin perder su hogar, y los inversores obtienen un activo sólido con un propósito social claro”, sostiene Tostado.

Y concluye: “El crecimiento de este mercado ha puesto sobre la mesa el reto fundamental de garantizar un modelo justo, transparente y ético para todas las partes. Lidiamos con decisiones patrimoniales que afectan a la vida y seguridad de una persona mayor”.