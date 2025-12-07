Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre los ERE en España: "Son legales incluso si la empresa tiene beneficios"

Montaje con una imagen de Juanma Lorente y una imagen de archivo de un trabajador despedido. iStock

Un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) es un procedimiento legal que permite a una empresa en dificultades económicas, técnicas, organizativas o de producción, despedir, suspender o reducir la jornada de sus empleados de manera colectiva.

Recientemente se han visto diferentes casos de ERE en España en grandes empresas como Amazon, Mahle o Telefónica.

Por ello, el abogado laboralista Juanma Lorente, en Aquí hay trabajo, explicó cómo funciona esta práctica y en qué se puede hacer en estas situaciones.

Trabajadores y ERES

En España los ERE tienen la finalidad de permitir que las compañías puedan adaptarse a cambios estructurales o coyunturales que afecten a su actividad, siempre bajo control legal y con la supervisión de la autoridad laboral.

Para aplicarlos, las empresas deben abrir un período de consultas con los representantes de los trabajadores y justificar las causas que motivan la medida.

En los últimos años, los ERE han ganado especial protagonismo en diversos sectores. "Desde el punto de vista jurídico es legal. No solo hay razones económicas para hacer un ERE, también pueden ser técnicas, organizativas o incluso de producción", aseguraba.

"Y con la revolución que estamos sufriendo a día de hoy a nivel tecnológico, por ejemplo con la inteligencia artificial, es lógico que se amorticen puestos de trabajo y sean razones para tener un ERE aunque haya beneficio".

Recientemente se han vivido diversos ERE, el abogado señaló cómo es una práctica cada vez más común. "Las empresas grandes están invirtiendo en determinados métodos de trabajo e igual ya no necesitan 10 trabajadores en la cadena de montaje y necesitan 5", afirmaba Lorente.

"Creo que como con Internet, los trabajos se van reciclando y cambiando de sitio, estamos viendo grandes estructuraciones en la empresa".

Así, aunque tradicionalmente se asociaba a las empresas con pérdidas, la legislación permite aplicarlos incluso cuando la compañía obtiene beneficios, siempre que existan razones que lo justifiquen. Por ello, el letrado advirtió de qué hacer al respecto.

"Siendo sincero, lo primero que tiene que hacer es asesorarse", indicaba. Es vital contar con un abogado especializado y con experiencia que pueda revisar la documentación de la empresa. "

Además de haber motivos para garantizar el ERE, también se tiene que seguir un procedimiento y, si se erra o se equivoca la empresa, puede ser importante para que el trabajador reclame su derecho.

Los ERE siguen un procedimiento: identificar las causas del ERE, comunicar a los trabajadores, informar a la autoridad laboral, determinar los trabajadores afectados y aprobar y comunicar individualmente a los trabajadores.

Una vez se cumple esto, los trabajadores tienen derecho a una indemnización. "La cantidad económica base de un ERE es de 20 días por año trabajados con un máximo de 12 mensualidades y ya después, si se negocia algo por encima, pues perfecto", afirmaba.

"Si termina siendo improcedente, la indemnización es de 33 días por año trabajado", contaba el abogado. "Por tanto, dependiendo de lo bien o mal que salga un ERE, saldrá una indemnización suelo que son los 20 días por año trabajado y a partir de ahí, si determina el juez, ya no serán 12 mensualidades sino 24".

En cualquier caso, una vez el ERE es aprobado por la empresa y se informa al trabajador, este tiene la oportunidad de impugnar: "20 días hábiles después de recibir esa carta y ser notificado, poner la preceptiva demanda y que el juez vea lo que sea producido y entienda si el despido improcedente".

"Uno mismo si no está de acuerdo, puede impugnar ese ERE. Los trabajadores mismos pueden actuar".