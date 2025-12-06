Confirmado por Hacienda: si el premio de la lotería supera los 40.000€, solo tributa al 20% la parte que excede esa cantidad

Las claves nuevo Generado con IA Los premios de la Lotería de Navidad superiores a 40.000€ solo tributan al 20% por la cantidad que exceda esa cifra. Los premios iguales o inferiores a 40.000€ por décimo están exentos de impuestos y se cobran íntegramente. En premios compartidos, el mínimo exento y la parte gravada se reparten proporcionalmente entre los participantes. La retención del impuesto se realiza automáticamente al cobrar el premio, por lo que el ganador recibe el importe neto.

Cada 22 de diciembre, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se convierte en uno de los acontecimientos más esperados del año en España, tanto por la tradición como por la posibilidad de obtener un premio millonario.

Millones de personas compran décimos con la ilusión de que 'El Gordo' u otro premio importante cambie su vida, pero junto a la ilusión aparece siempre la misma pregunta: ¿Cuánto dinero se queda Hacienda del premio?

La respuesta, confirmada por la normativa vigente, es clara: si el premio supera los 40.000 euros por décimo, solo tributa al 20% la parte que excede de esa cantidad.

Qué dice la ley

Este tratamiento fiscal se encuadra en el llamado gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas, que afecta a los sorteos gestionados por Loterías y Apuestas del Estado, entre ellos la Lotería de Navidad.

La ley establece un mínimo exento de 40.000 euros por décimo, de forma que los premios iguales o inferiores a esa cifra no soportan impuesto alguno.

A partir de esta cuantía fijada, la parte que excede se somete a un tipo fijo del 20%, independiente de los tipos generales del IRPF.

De esta forma, el mecanismo de cobro resulta muy sencillo para el ciudadano. Cuando el premio es inferior o igual a 40.000 euros, se cobra íntegramente, sin retención y sin trámites adicionales.

En cambio, si el premio es, por ejemplo, el Gordo de Navidad (400.000 euros por décimo), primero se restan los 40.000 euros exentos y quedan 360.000 euros sujetos a gravamen.

Sobre esos 360.000 euros se aplica el 20%, y la entidad pagadora descuenta automáticamente el importe correspondiente para Hacienda, entregando al ganador el resto como cantidad neta.

Este sistema también contempla los premios compartidos, muy habituales en la Lotería de Navidad, donde amigos, familiares o compañeros de trabajo dividen un mismo décimo.

En estos casos, la ley entiende que el premio se reparte entre varios titulares, por lo que tanto el mínimo exento como la parte gravada se distribuyen proporcionalmente según el porcentaje de participación de cada uno.

Así, cada persona disfruta de su propio tramo exento y tributa únicamente por la parte de premio que, en su caso, supere los 40.000 euros.

De este modo, la fiscalidad de la Lotería de Navidad combina la tradición del sorteo con un régimen tributario específico, pensado para que solo los premios más elevados soporten el gravamen del 20%.