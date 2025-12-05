Confirmado por Mercadona: la cadena anuncia el cierre de todas sus tiendas durante estos 6 días de diciembre

Las claves nuevo Generado con IA Mercadona cerrará todos sus supermercados en España el 8 y 25 de diciembre, así como el 1 de enero. El sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución, la mayoría de tiendas abrirán en horario habitual excepto en el País Vasco, donde permanecerán cerradas. Los días 24 y 31 de diciembre, Mercadona abrirá en horario reducido de 9:00 a 19:00 horas para facilitar la conciliación de sus trabajadores. Se recomienda consultar el buscador de tiendas en la web oficial para confirmar los horarios concretos según la ubicación.

Somos muchos los españoles que, llegada la recta final del año, buscamos organizar nuestras compras para los días festivos de diciembre y las celebraciones navideñas.

En este contexto, Mercadona, una de las cadenas de supermercados más importantes del país, vuelve a situarse en el centro de interés de millones de consumidores que desean saber si su tienda más cercana abrirá o cerrará en fechas señaladas.

Su política habitual de horarios, apertura de lunes a sábado y cierre en domingos y festivos, hace que cada diciembre muchos clientes busquen confirmación sobre posibles excepciones o ajustes.

El mes arranca con el tradicional puente de la Constitución y la Inmaculada Concepción. Este 2025, los festivos del sábado 6 y lunes 8 de diciembre vuelven a modificar la rutina de compra de miles de familias.

Aunque la norma general de Mercadona es mantener cerrados sus supermercados en festivos y domingos, Mercadona ha introducido una novedad en todo el país. Este año, el 6 de diciembre cae en sábado, jornada en la que Mercadona sí abrirá, aunque con diferencias según la comunidad.

En Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Canarias, Baleares, Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias, Cantabria, Ceuta y Melilla, los supermercados estarán abiertos en horario habitual de 9:00 a 21:30 horas.

En Aragón, Navarra y La Rioja, las tiendas abrirán también ese día, pero con horario reducido, concretamente de 9:00 a 15:00 horas, una medida adoptada por la compañía para adaptarse al calendario regional.

La única comunidad en la que Mercadona cerrará completamente el sábado 6 de diciembre será el País Vasco, donde los establecimientos no abrirán sus puertas durante la festividad de la Constitución.

Por su parte, para el lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, Mercadona ha confirmado que todos sus supermercados permanecerán cerrados en España, retomando la actividad habitual el martes 9 de diciembre.

Calendario laboral en Navidades

De cara a las celebraciones navideñas, Mercadona volverá a aplicar sus habituales horarios especiales de apertura en las vísperas festivas.

El miércoles 24 de diciembre (Nochebuena), pese a ser día laborable, las tiendas abrirán en horario reducido, de 9:00 a 19:00 horas, cerrando dos horas y media antes de lo habitual para facilitar la conciliación de sus trabajadores.

Sábado 6 de diciembre – Día de la Constitución: Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Canarias, Baleares, Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias, Cantabria, Ceuta y Melilla: abierto de 9:00 a 21:30 h. Aragón, Navarra y La Rioja: abierto de 9:00 a 15:00 h (horario reducido). País Vasco: cerrado

Lunes 8 de diciembre – Inmaculada Concepción: cerrado en todo España

Miércoles 24 de diciembre – Nochebuena: abierto de 9:00 a 19:00 h (horario reducido)

Jueves 25 de diciembre – Navidad: cerrado en todo España

Miércoles 31 de diciembre – Nochevieja: abierto de 9:00 a 19:00 h (horario reducido)

Jueves 1 de enero – Año Nuevo: cerrado en todo España

El mismo horario reducido se aplicará el miércoles 31 de diciembre (Nochevieja), también de 9:00 a 19:00 horas.

Por su parte, el 25 de diciembre (Navidad) y el 1 de enero (Año Nuevo), los supermercados de Mercadona permanecerán cerrados en toda España, retomando posteriormente el horario normal.

Consulta de cada tienda

No obstante, desde la cadena se recuerda que, aunque estos horarios son generales y aplicables a nivel nacional, siempre es recomendable consultar el buscador de tiendas disponible en su web oficial.

Allí se puede verificar la información concreta de cada establecimiento, especialmente en zonas fronterizas entre comunidades o en municipios con normativas especiales.