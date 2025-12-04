Luca Contella, sobre la búsqueda de alquiler: “Los inquilinos pueden encontrar hogar con relativa rapidez”

Montaje de Luca Contella con una pareja de jóvenes viviendo de alquiler.

Las claves nuevo Generado con IA El precio sigue siendo el principal obstáculo para los jóvenes que buscan alquiler en España, afectando al 60% de los inquilinos. A pesar de los altos precios, el 80% de los jóvenes en España encuentra alquiler en dos meses o menos, una rapidez solo superada por Bélgica. La falta de claridad en los anuncios y la escasez de oferta también dificultan el acceso a la vivienda, impactando al 27,7% y al 23,5% de los jóvenes respectivamente. Las principales preferencias de los jóvenes españoles al buscar alquiler son el precio asequible, buena conexión de transporte, cercanía al trabajo o estudios y seguridad en el vecindario.

Los precios del alquiler en España siguen disparados. Así queda reflejado en diferentes estadísticas de los portales inmobiliarios. Y eso puede dar la sensación de que vivir de alquiler es ‘misión imposible’.

“El precio sigue siendo el mayor obstáculo para los jóvenes inquilinos en España”, afirma Luca Contella, responsable del Sur de Europa en HousingAnywhere.

Pero no ve del todo la botella ‘medio vacía’: “Es un alivio ver que, a diferencia de otros mercados europeos más tensionados, los inquilinos en España todavía pueden encontrar su nuevo hogar con relativa rapidez".

Tiempo de espera

HousingAnywhere es una plataforma europea de alquiler de medio plazo. Y según su última encuesta, el precio es un obstáculo para el 60% de los jóvenes inquilinos que buscan un alquiler en España. En Europa, ese porcentaje es del 58%.

En dicha encuesta, realizada entre jóvenes de 18 a 34 años que alquilan en siete países de Europa, se destaca asimismo que, en España, los jóvenes encuentran un alquiler relativamente rápido.

En concreto, el 80% de los jóvenes que buscan un alquiler en España lo encuentra en dos meses o menos. De los siete países europeos donde se efectuó la encuesta, tan sólo en Bélgica se puede conseguir un apartamento así de rápido (81%).

En otros mercados más tensionados, como en los Países Bajos, este porcentaje cae hasta el 58%. Tanto en España como en Bélgica, el 36% encuentra un alquiler en menos de un mes.

Más allá del precio, la falta de claridad en los anuncios de los portales inmobiliarios es otro obstáculo para el 27,7% de los jóvenes. También la escasez de oferta afecta al 23,5%.

El panorama a nivel europeo se asemeja al español, con diferencias en algunos países. Los altos precios del alquiler (58%) continúan siendo el principal desafío, al igual que la escasez de oferta (31,2%).

Este último obstáculo es especialmente relevante en los Países Bajos (47,8%), donde incluso supera la preocupación por el precio (45,9%).

En el otro lado de la balanza, las preferencias de los jóvenes en España pasan por encontrar un alquiler asequible (54%). Y continúan con una buena conexión mediante transporte público (31,6%), y la cercanía al trabajo o centro de estudios (28,5%).

A ello hay que unir la seguridad del vecindario (27%) y que las facturas estén incluidas en el importe mensual (26,8%).