Antonio Aceituno advierte sobre la subida de la luz por el Gobierno: “La factura será hasta un 35% más barata”

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno incrementará más de un 10% los costes fijos de la factura de la luz en 2026 y los peajes subirán un 4%. Antonio Aceituno, CEO de Tempos Energía, prevé que la factura eléctrica en el primer trimestre de 2026 será hasta un 35% más barata que la media de los inviernos 2020-2024. La bajada de la factura depende de que el precio del gas europeo TTF se mantenga entre 28 y 32 euros por megavatio hora y no haya tensiones en el mercado. Si el precio del gas sube a 40-45 euros por megavatio hora, la factura podría incrementarse hasta un 50% respecto a un invierno benigno.

Año nuevo, subida nueva. Este ha sido un dicho muy popular en España cada vez que se pasaba de un año a otro. Porque era el período elegido para subir los billetes de tren, las bebidas en los bares o el teléfono.

Prácticas que se siguen cumpliendo en determinados casos pero, en otros, no. Uno de ellos tiene que ver con la factura de la luz. Que, si se dan determinadas circunstancias, puede bajar en 2026. Y eso pese a que el Gobierno va a incrementar más de un 10% los costes fijos.

“El primer trimestre de 2026 sería hasta un 35% más barato que la media de los inviernos 2020-2024, además de convertirse en el primer invierno ‘normalizado’ desde la crisis energética”, afirma Antonio Aceituno, CEO de Tempos Energía.

Precios en 2026

Para 2026, la parte fija del recibo de la luz que establece la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) así como los peajes y los cargos (cuya potestad está en manos del Ministerio para la Transición Ecológica), se incrementarán en 2026 con respecto a 2025.

Vayamos por partes: los cargos netos del sistema eléctrico se elevarán por encima del 10%, mientras que los peajes (según la propuesta de la CNMC) subirán alrededor de un 4% respecto a 2025.

Con todo, el Gobierno estima que las facturas finales bajarán a lo largo de 2026 entre un 4% y un 10%. Y basa sus previsiones en los cambios previstos en los costes regulados del sistema eléctrico y al precio futuro de la energía para el próximo ejercicio.

“La factura de la luz del próximo mes de enero podría retomar los precios previos a la crisis vivida en 2020 y colocarse como la segunda más barata desde 2020”, indican desde la consultora energética.

Eso sí, para que así sea, la referencia del gas europeo, el TTF, se tiene que mantener en la horquilla de los 28-32 euros el megavatio hora. Por tanto, y según Aceituno, si el sistema se mantiene sin tensión, el mercado controlará los precios y a Europa se mantendrá “en una situación sin estrés”.

Así sería si la referencia del gas se moviera en torno a los 28,80 euros el megavatio hora, las reservas de Gas Natural Licuado en máximos en los últimos ocho meses (con Noruega operando sin incidencias) y sin peticiones por parte de Asia.

Eso sí, Aceituno advierte de que “cualquier vector puede desembocar en tensión en los precios”.

Por ejemplo, en el caso de que el TTF se disparase hacia los 40 o 45 euros, “los precios podrían subir casi hasta un 50% con respecto a un invierno benigno, con un primer trimestre de 2026 registrando puntas horarias por encima de 110–120 €/MWh”.