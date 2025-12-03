Noemí López, 23 años, española trabajando en Suiza: "He cobrado 5.360 euros trabajando un mes de niñera"

Las claves nuevo Generado con IA Noemí López, una joven española de 23 años, trabaja como niñera en Lucerna, Suiza, donde ha llegado a ganar 5.473 euros en un solo mes. En sus redes sociales, Noemí recomienda plataformas como babysitting24.ch, topnanny.ch y care.ch para encontrar trabajo de niñera en Suiza. A pesar del alto coste de vida en Suiza, Noemí detalla que, tras gastos básicos, le quedan más de 2.000 euros al mes para ahorrar o viajar. Para vivir y trabajar legalmente en Suiza, Noemí tuvo que cumplir requisitos como empadronarse, presentar un contrato de trabajo y tramitar el permiso de residencia.

Suiza es uno de los destinos más cotizados por nuestros jóvenes. Sus salarios altos y calidad de vida están provocando un efecto llamada. En España, la situación es cada vez más precaria. Sueldos bajos, imposibilidad de acceder a una vivienda y empleo inestable.

Ante este panorama, son muchos los que deciden hacer las maletas y buscar una oportunidad en el extranjero. Noemí López es una joven de 23 años de Barcelona que ha encontrado su lugar en Lucerna (Suiza) trabajando como niñera.

Está documentando toda su experiencia vía TikTok (@noemilop_), donde se hizo viral un vídeo en el que explica cuánto había ganado en un mes y cómo había encontrado trabajo.

Noemí ha ganado en tan solo un mes la sorprendente cantidad de 5.109 francos suizos, lo que equivale ahora mismo a 5.473,65 euros. En el vídeo enseña tres páginas web sin aplicación que recomienda para ponerse en contacto directamente con las familias.

Éstas son: babysitting24.ch, topnanny.ch y care.ch. Explica que hay que crearse un perfil con una descripción y tener paciencia hasta que la página te deje hablar con la familia. Y para los que no tengan tiempo, cuenta que también existe una versión premium que agiliza el proceso por 31 euros.

La objeción principal que pone mucha gente para no vivir en Suiza es que es muy caro. Pero Noemí tiene algo que decirles a todas esas personas que todavía se resisten a dar el paso.

En otro de sus videos desglosa cuánto cuesta vivir en Suiza con un salario de cuatro mil francos suizos (4.285 euros) y no ha dejado a nadie indiferente. Ella gasta 750 en alquiler (803 euros), 300 en comida (321 euros), 280 en seguro médico (300 euros), 20 en la tarifa telefónica (21 euros), 260 en transporte público (278 euros) y 500 en ocio (535 euros).

Todo ello suma 2.110 francos suizos, por lo que le sobran 1.890, que al cambio son 2.025 euros limpios "para ahorrar, para viajar y para hacer lo que tú quieras", explica Noemí.

Aunque todo parece idílico, no es tan sencillo mudarse a Suiza. Hay que cumplir varios requisitos antes de conseguir el permiso de residencia para vivir legalmente en el país alpino. Noemí tuvo que empadronarse, presentar un contrato de trabajo y cumplimentar un formulario de inmigración.

Noemí está encantada de vivir en Suiza y así lo presume en redes sociales mostrando los espectaculares paisajes. Para muchos jóvenes el dinero y la calidad de vida compensan la distancia con la familia y los amigos cuando España les ofrece una situación laboral muy distinta.