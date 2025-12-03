Jaime Pla, analista económico: "Si dejas la regleta encendida las 24 horas al día, te cuesta unos 66 céntimos al año"

Montaje con una imagen de Jaime Pla y una imagen de archivo de una regleta. iStock

El consumo eléctrico y la factura de la luz se han vuelto un tema clave en la economía de las familias españolas. Provocando que cada electrodoméstico y dispositivo sume en el gasto mensual.

Sin embargo, situaciones como la llegada del invierno, las fiestas navideñas o la subida del precio de la luz provocan que las familias estén más atentos a cualquier consumo.

Así, el analista económico Jaime Pla se encargó de explicar cómo afecta mantener conectada y encendida la regleta las 24 horas al día.

La factura de la luz

En España, el consumo eléctrico ha experimentado un aumento significativo en los últimos años, impulsado tanto por la creciente dependencia de dispositivos electrónicos como por el uso más intensivo de climatización en hogares y empresas.

Este incremento de la demanda energética ha coincidido con la volatilidad de los precios en el mercado eléctrico, generando una situación complicada para los consumidores.

La factura de la luz se ha convertido en uno de los principales gastos domésticos para muchas familias, y su subida constante ha generado preocupación generalizada.

Factores como el encarecimiento de los combustibles, los costes asociados a la transición energética y la regulación del mercado han influido directamente en el precio final que pagan los españoles por la electricidad.

Ante este escenario, los ciudadanos buscan cada vez más estrategias para reducir su consumo y ahorrar en la factura.

Desde la implementación de electrodomésticos más eficientes y el uso racional de la calefacción y el aire acondicionado, hasta la adopción de hábitos de consumo responsable y la instalación de sistemas de autoconsumo como paneles solares, los españoles intentan adaptarse a un entorno energético cada vez más costoso y complejo.

Por esa razón, Jaime Pla, analista económico, señaló en su perfil de redes sociales (@suopmobile) cómo se calculaba un estimado del gasto que genera tener la regleta conectada y encendida durante las 24 horas al día.

"Si dejas la regleta encendida todo el día, ¿sabes cuánto dinero estás perdiendo?", cuestionaba el analista. "Pues he estado echando cuentas y te cuento, una regleta estándar consume unos 0,0005 kWh si la tienes encendida las 24 horas del día".

Pla aseguraba que el cálculo del consumo diario se hace multiplicando 0,005 kWh por 24 horas, lo que se traduce en 0,12 kWh al día. "Si queremos saber cuánto consume al año: 0,012 x 365 = 4,38 kWh al año", afirmaba.

"Si el precio de la luz está en unos 15 euros, el costo anual es: 4,38 kWh multiplicado por 0,15 céntimos, es decir, "unos 66 céntimos al año".