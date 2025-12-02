Tenerife desde las alturas: el lujo de la experiencia UP!

Los rooftops de los hoteles de Spring Hotels —Bitácora, Vulcano y Arona Gran— ofrecen una nueva manera de disfrutar Tenerife: espacios exclusivos donde el diseño, la gastronomía y el descanso se combinan para elevar la experiencia vacacional a otro nivel.

Las claves nuevo Generado con IA UP! es la propuesta exclusiva de Spring Hotels en Tenerife, ofreciendo experiencias premium en rooftops solo para adultos. Cada hotel (Bitácora, Vulcano y Arona Gran) presenta su propio estilo, desde ambientes vibrantes hasta opciones más elegantes y sofisticadas. Las terrazas destacan por sus piscinas infinitas, camas balinesas, gastronomía local y detalles de lujo pensados para el relax. UP! invita a descubrir Tenerife desde las alturas, priorizando la calidad, el sosiego y el placer de una experiencia vacacional única.

En Tenerife, el sol no solo se disfruta desde la playa. También se vive desde las alturas, en un espacio donde el horizonte parece extenderse sin límites. Así nace UP!, el concepto más exclusivo de Spring Hotels, una propuesta que redefine la experiencia vacacional combinando diseño, gastronomía y vistas inigualables al Atlántico.

Cada rooftop UP! tiene personalidad propia, pero comparten una misma filosofía: ofrecer una experiencia premium que va más allá de la habitación. Un entorno cuidado, accesible solo para adultos, donde cada detalle está pensado para reconectar con el placer de lo sencillo.

En el Hotel Bitácora, el ambiente es vibrante y contemporáneo. Su rooftop combina la energía de Playa de las Américas con un servicio atento que invita a disfrutar del sol en camas balinesas, sumergirse en su infinity pool o saborear cócteles creativos mientras el día se despide sobre el mar. Si tienes algo de suerte, coincidirá tu estancia con alguno de sus eventos UP&FUN.

El Hotel Vulcano representa la versión más elegante y dinámica de UP!. Rodeado de vegetación, con líneas limpias y un ambiente de serenidad, su terraza ofrece el equilibrio perfecto entre discreción y confort. Aquí, los atardeceres se acompañan con un vino canario bien servido o con una degustación de productos locales, donde la gastronomía se convierte en parte esencial del paisaje.

Por su parte, el Arona Gran Hotel despliega una versión más madura y sofisticada del concepto. Su rooftop, con vistas directas a la bahía de Los Cristianos, integra espacios de relax con un servicio gastronómico a la altura: platos frescos, elaborados con productos del entorno, pensados para disfrutar lentamente mientras el sol cae sobre el puerto.

En los tres hoteles, la propuesta UP! comparte un mismo hilo conductor: la atención al detalle y la autenticidad del servicio. Aquí el lujo no se mide por la ostentación, sino por la calidad silenciosa de lo bien hecho. Piscinas infinitas, camas balinesas, snacks gourmet, bebidas premium y pequeños gestos que marcan la diferencia: una toalla de máxima calidad, un cóctel personalizado o sus “moments” durante todo el día.

UP! no es solo una zona reservada, sino una actitud. Un espacio donde se detiene el tiempo, el ruido queda abajo y la vida se saborea con calma. Una invitación a descubrir Tenerife desde otra perspectiva: la del sosiego, la luz y el placer genuino de sentirse en el lugar adecuado.

Porque a veces, para ver la isla de verdad, hay que mirar desde arriba.