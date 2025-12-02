Jordi, ganadero, sobre la peste porcina que afecta a 64 municipios catalanes: “El precio de la carne se va a desplomar”

Las claves nuevo Generado con IA La peste porcina africana ha afectado a 64 municipios catalanes y ya se han detectado nueve casos en animales silvestres. El brote ha provocado el bloqueo de exportaciones de carne de cerdo española fuera de la Unión Europea, lo que genera importantes pérdidas para los ganaderos. Jordi, ganadero de Lleida, alerta de que el exceso de oferta hará que el precio de la carne se desplome en el mercado nacional. Hasta el momento, ninguna granja ha resultado infectada y se mantienen estrictas medidas de bioseguridad para evitar la propagación.

La peste porcina africana ataca a España tres décadas después en un contexto completamente retador para los ganaderos españoles que han tenido que enfrentarse a la gripe aviar y la lengua azul este otoño.

Así, a pesar de que dicha enfermedad no se transmite a los humanos, ya son nueve los casos de animales silvestres infectados y 64 los municipios afectados.

Con esto, muchos países han cerrado sus puertas a la carne española y las exportaciones han descendido considerablemente. En este contexto, Jordi, ganadero en Lleida, comentó en Espejo Público cómo vive esta complicada situación el sector.

"Esto nos afecta mucho"

La peste porcina ha confinado al menos 64 municipios catalanes y ha desplegado a 150 efectivos para tareas de rastreo, limpieza y control del perímetro.

Recientemente se encontraron siete jabalíes infectados en la zona de Cerdanyola del Vallès, donde aparecieron los dos que dieron inicio al brote.

De esta manera, los servicios veterinarios oficiales de Cataluña, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, han delimitado en un radio de 20 kilómetros una zona de control y vigilancia en torno a los nueve casos detectados.

El mayor miedo de los ganaderos es un posible contagio a las granjas. En Cataluña hay alrededor de 5.000 granjas porcinas y España es el principal proveedor de cerdo de la Unión Europea, con lo cual una propagación de dicha peste podría tener importantes repercusiones en la economía del campo.

Jordi, es ganadero en Lleida y comentó que la situación "nos afecta mucho porque ahora mismo se han parado todas las exportaciones de España hacia afuera de la Unión Europea y nos limita mucho".

"Ahora mismo nos encontramos con unos límites que no sabemos cómo abordar", confesó el ganadero. Con esto, trasladó una petición por parte de los ganaderos a las autoridades: "Exigimos que se hagan más acuerdos con los países de la Unión Europea y se exporte más carne".

Comentó que con este bloqueo en las exportaciones, la ruta de actuación de los ganaderos ha sido intentar que los mataderos en Cataluña habiliten métodos para "mantener esta carne congelada".

Como fue mencionado anteriormente, por el momento ninguna granja ha resultado afectada. Sobre esto comentó Jordi que "se han hecho pruebas de sangre y de la carne en las zonas afectadas, que creo que son unas 39 granjas dentro del radio, y han salido todas negativas".

Jordi, ganadero de Lleida en 'Espejo Público' Antena 3

"Lo que pasa es que nos exponemos a que si por lo que fuera llega a afectarse algún animal, esta carne infectada pueda salir, por el momento no es así y podemos estar tranquilos", expresó el ganadero.

De esta manera, también agregó que es poco probable que se infecten las granjas porque han estado siguiendo las "medidas de seguridad oportunas" que hemos estado implementando desde hace unos años".

La falta de exportación para el sector, según señaló Jordi, "nos supone unas pérdidas millonarias porque evidentemente no poder sacar la carne que tenemos aquí nos va a repercutir en el precio, en estos momentos habrá más oferta que demanda y el precio se va a desplomar".

Con ello, el ganadero desmintió una de las grandes preocupaciones de los consumidores, demostrando que, al haber dicho exceso de oferta, el precio acabará bajando.

Se espera acabar con dicha peste y dar con los animales infectados lo antes posible. Mientras tanto, las granjas se preparan para un importante golpe económico.