Guillermo, español viviendo en República Dominicana: "Aquí compré una casa por 70.000 €, en España valdría 180.000 €"

Las claves nuevo Generado con IA Guillermo se mudó de España a República Dominicana hace 15 años por amor y actualmente reside en Samaná. Vendió su piso en Valencia y compró una casa de 140 m² en Samaná por 70.000 euros, precio mucho menor que en España. Trabaja como gerente de una empresa de ecoturismo y asegura haber encontrado mejor calidad de vida y felicidad en República Dominicana. Aunque extraña a su familia y la cultura española, no contempla regresar a vivir a España y valora la libertad y tranquilidad que tiene en su nuevo país.

Son muchos los españoles que deciden marcharse al extranjero por oportunidades laborales, por mejoras salariales o por formarse en otros países.

Sin embargo, Guillermo decidió marcharse a República Dominicana por una razón bastante específica: el amor.

El hombre decidió marcharse hace 15 años a Samaná, un municipio en República Dominicana, donde ha encontrado la felicidad organizando planes de turismo.

Nueva vida en RD

Por allá entre 2009 y 2010, Guillermo se encontraba hablando con un amigo que residía en República Dominicana. En aquel entonces acabó conociendo a la secretaria de su amigo, una mujer llamada Yamil con la que sintió un flechazo rápidamente.

Cuatro o cinco meses después, Guillermo tomó una decisión: mudarse a República Dominicana. "Lo dejé todo para venir aquí a vivir, todo por amor y aquí estoy. Es la mejor decisión que he tomado", aseguraba el canal de Diego Revuelta (@DiegoRevueltaTV).

"La respuesta de mi padre fue 'Si sale ya sabes dónde vives, si sale bien iremos a verte'. Y 15 años llevan ya viniendo a verme así que de maravilla", afirmaba el hombre. "Me salió automático".

"Y luego un poquito más adelante ya decidí que tenía un piso en Valencia y decidí venderlo, me compré un piso aquí en Samaná". En República Dominicana Guillermo ha encontrado su nuevo hogar. "Encontré mi lugar".

De hecho, 15 años después Guillermo se considera 50% valenciano español y 50% dominicano. "Aquí con lo poco que tenemos somos muy felices y a fin de cuentas, yo lo que busco es calidad de vida y aquí es donde la tengo", confesaba.

En su caso, Guillermo es gerente de Santi Excursiones, una compañía que se dedica a organizar excursiones en toda la península de Samaná. "Esta es una de las excursiones más top, la del Parque Nacional de los Haitíses", afirmaba el español.

El servicio que ofrecen es algo denominado como "ecoturismo". "No trabajamos el turismo tan masivo. Yo no quiero que esto sea Punta Cana. A mí me gusta el turismo ecológico, que respete la naturaleza", indicaba. "El que viene a Samaná conoce la verdadera República Dominicana".

En ese tiempo se ha comprado una casa de 140 metros cuadrados que le costó 70.000 euros aproximadamente: "En España costaría fácilmente 140.000 o 180.000 euros seguramente. Pago unos 10.000 pesos al mes, que en euros tiene que ser 140 o 150 euros".

Inclusive, ante la duda de si volvería a vivir en España, Guillermo no tuvo dudas al respecto. "No creo. Lo dudo mucho. He encontrado aquí mi lugar y mi compañera de viaje. Tenemos una libertad que, hoy por hoy, lamentablemente en España no existe a muchos niveles", contaba.

No obstante, aunque sienta que su hogar está en República Dominicana, el español sigue echando de menos su país, tanto por su cultura como por su familia.

"Todos los años voy de vacaciones, tengo mis padres y mis hermanos allí, y la familia, amigos de toda la vida están allí", aseguraba Guillermo.

La historia de Guillermo es la de muchos otros españoles que deciden marcharse del país no por una mejora económica o laboral, sino por una mejora emocional, mental y física. Algo que ha encontrado en Samaná.