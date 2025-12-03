Un senegalés de 45 años llegó a España en patera y ganó el Gordo de Lotería de Navidad: "No tenía ni 5 euros"

Ngagne y su esposa con el boleto ganador de el Gordo de la Lotería de Navidad. Efe

En el año 2015 ocurrió algo inédito con la Lotería de Navidad: 35 migrantes de Senegal, Malí y Marruecos se hicieron con el premio de miles de euros en Roquetas de Mar, Almería.

Ngagne, originario de Senegal, emprendió rumbo a España junto a su mujer en una patera con otras 65 personas, y ocho años después compró un boleto de lotería por 20 euros que le daría el Gordo de Navidad.

El senegalés contó a La Voz de Almería y al medio mexicano Excélsior, sujetando su décimo ganador con el número 79.140 cómo fue ganar el máximo premio de la Lotería de Navidad.

"No me lo puedo creer"

Cuando ganó, Ngagne tenía 35 años, estaba en paro y llevaba cuatro años viviendo en Roquetas de Mar. Había estado empleado en una serie de trabajos temporales en el campo y se encontraba en una situación complicada económicamente.

Así, lo comentó a los periodistas de Excélsior: "No me lo puedo creer, no teníamos ni 5 euros en la cartera, no hemos ni desayunado porque no teníamos nada y por la tarde nos ha tocado la lotería, lo que es la vida".

"Trabajé cuatro años en el invernadero y ganaba muy poco", expuso el ganador al medio mexicano, "luego lo dejé y me puse a vender cosas en la playa y a buscarme la vida".

Sobre su llegada a España, el senegalés comentó a La Voz de Almería que "éramos 65 personas en aquella patera y gracias a los españoles estamos aquí, ellos nos salvaron cuando ya estábamos dentro del mar".

Otro de los ganadores en la Lotería de Navidad del año 2015 fue Imane, una marroquí que llegó a Roquetas de Mar con tan solo cuatro años. La joven era originaria de Kenitra, una ciudad portuaria junto al río Sebou.

Mientras ella estudiaba su familia se encontraba desempleada hasta que un 22 de diciembre todo cambió: "Estaba viendo el sorteo en la televisión, como veía que ya quedaba poco me levanté para apagar la tele y justo en ese momento cantaron el Gordo y me di cuenta que era mi número".

"Ahora vamos a poder hacer un montón de cosas, estábamos en crisis de verdad, no me lo creía", comentó la joven ganadora.

El lotero que les había vendido el premio, José Martín, fue quien los acompañó al banco para enseñarles a cobrar el premio, ya que, según comentó, muchos no sabían cómo cobrarlo y quería facilitarles el proceso lo máximo posible.

Roquetas de Mar es un municipio con una gran población de migrantes de al menos 110 nacionalidades distintas, que se dedican sobre todo a la agricultura, el comercio y la hostelería.

Este municipio podría considerarse amable con la población migrante porque hay muchas oportunidades de empleo para ellos, independientemente de su situación legal; sin embargo, también existen casos de explotación laboral.

Con esto, en este multicultural municipio de Almería Ngagne, Imane y otros 34 migrantes vieron cómo cambió su vida ese 22 de diciembre del 2015.