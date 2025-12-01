Un fisioterapeuta español en Suiza: "Aquí no somos una máquina de dar masajes y ganamos entre 6.000 y 8.000€"

El joven detalla cómo es su día a día. Tiktok

Cada vez son más los jóvenes españoles que se marchan al extranjero porque sienten que en España no pueden avanzar como les gustaría.

Sueldos bajos, contratos inestables y pocas opciones de crecimiento hacen que muchos acaben buscando oportunidades fuera de la península.

Suiza es uno de los destinos que más interés despierta por sus buenas condiciones laborales y por la forma en la que allí se entiende el tejido empresarial.

Así lo explica este joven fisioterapeuta español, quien trabaja en una clínica suiza y cuenta en Tiktok cómo es su día a día tras adaptarse a las diferencias que ha encontrado con respecto a España.

Tal y como detalla, una de las cosas que más le sorprendió al llegar fue la manera en la que ven allí su profesión. En Suiza, el fisio no está para dar masajes sin parar, sino para ayudar al paciente a moverse mejor y recuperarse con ejercicios y trabajo activo.

"Para empezar, en Suiza un fisio no es una máquina de dar masaje, así que levántate y vamos a hacer ejercicio", comienza explicando. Esto hace que las sesiones sean más completas y que el paciente sea parte del proceso de recuperación, no alguien que solo recibe tratamiento.

Otro punto importante es la organización del trabajo. La jornada normal es de 42 horas semanales, pero cada profesional puede elegir el porcentaje de horas que quiere trabajar.

Esa libertad permite que muchos puedan ajustar su tiempo según sus necesidades personales, algo que no suele ser tan habitual en España.

Y llega la pregunta clave, el sueldo. El joven, muy sincero, explica que "ganamos en torno unos 5.800 y unos 8.000 francos brutos. Depende de tu experiencia, del lugar en el que trabajes y también ciertas clínicas te recompensan con bonos trimestrales".

Una cifra que, en nuestro país, equivaldría a unos 6.000 u 8.500 euros.

Además, muchas clínicas pagan cursos de formación, lo que ayuda a seguir aprendiendo sin tener que asumir todo el coste.

Con estas condiciones, no es raro que muchos fisios españoles estén pensando en dar el salto, ya que tal y como deja ver este joven sanitario, aquí la cosa se está poniendo complicada.