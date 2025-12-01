Calendario laboral 2025 en España: este es el próximo festivo que podremos disfrutar de hasta 3 días seguidos

Las claves nuevo Generado con IA El puente de diciembre de 2025 permitirá disfrutar de tres días consecutivos de descanso, del sábado 6 al lunes 8 de diciembre. El 6 de diciembre (Día de la Constitución) y el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) caen en sábado y lunes, facilitando un minipuente ideal para escapadas o descanso. España contará en 2025 con ocho festivos nacionales inamovibles y un total de 14 días de descanso sumando los festivos autonómicos y locales. El puente de diciembre es una ocasión perfecta para organizar planes de ocio, viajes cortos o relajarse antes de la llegada de la Navidad.

Con el final del otoño y la Navidad ya asomando en el horizonte, muchos españoles ya están planificando los últimos descansos del año 2025.

Tras un otoño cargado de trabajo y compromisos, el calendario ofrece una de las oportunidades más esperadas: el puente de diciembre, que este año permitirá disfrutar de tres días consecutivos de descanso.

Este período se convierte en una ocasión perfecta para combinar planes de ocio, viajes cortos o simplemente relajarse en casa antes de que arranque la vorágine navideña.

El 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, y el 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, caen este año en sábado y lunes, respectivamente, creando un puente ideal para organizar escapadas o disfrutar de tiempo en casa.

Hoteles, destinos de montaña y zonas rurales se preparan para recibir a quienes buscan naturaleza, nieve o tranquilidad, mientras las ciudades comienzan a iluminarse con la decoración navideña y los mercadillos.

Además del disfrute personal, el puente del 6 al 8 de diciembre permite a muchas familias organizar actividades conjuntas, ya que combina días no laborables con el fin de semana.

Este año, quienes trabajen el sábado 6 pueden igualmente aprovechar la jornada del lunes 8 para un descanso completo de tres días.

Calendario laboral 2025

En términos de calendario laboral, España cuenta en 2025 con ocho festivos nacionales inamovibles: 1 de enero (Año Nuevo), 18 de abril (Viernes Santo), 1 de mayo (Día del Trabajador), 15 de agosto (Asunción de la Virgen), 1 de noviembre (Todos los Santos), 6 de diciembre (Día de la Constitución), 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y 25 de diciembre (Navidad). A estos se suman festivos autonómicos y locales, completando un total de 14 días de descanso en todo el año.

El puente de diciembre no solo ofrece un respiro para trabajadores y estudiantes, sino que también da la bienvenida a una de las épocas más entrañables del año, con preparativos navideños, compras y reuniones familiares.

Para muchos, se trata de un minipuente estrella que permite recargar energías antes del ajetreo propio de las semanas previas a la Navidad.