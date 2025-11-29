Iván Terrón, experto en consumo eléctrico, sobre las luces de Navidad: "Encenderlas todo el día cuesta unos 5 euros"

Montaje con una imagen de Iván Terrón y una imagen de archivo de un árbol navideño. Cedida

Quedan escasas semanas para que llegue la Navidad y tanto las calles como los hogares se van vistiendo de los populares decorados de estas fiestas con árboles, guirnaldas y, sobre todo, luces.

Sin embargo, con las recientes subidas del precio de la luz, muchas las familias se preocupan por cómo encender las luces navideñas puede afectar su factura.

Así, el experto en consumo eléctrico Iván Terrón explicó a EL ESPAÑOL cómo afectan las luces de Navidad a la factura a final de mes.

Las luces y la factura

En España, la llegada de las fiestas navideñas se viven con una explosión de luces que llenan calles, plazas y también los hogares de color y alegría.

Ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla se convierten en auténticos escaparates de fantasía, donde las luces no solo decoran, sino también crean un ambiente festivo que reúne a familias y amigos.

Encender las luces navideñas, tanto en espacios públicos como en las casas, se ha convertido en una tradición esperada por todos, simbolizando la unión y la esperanza durante las fiestas.

No obstante, esta costumbre tan entrañable tiene un lado menos alegre: el impacto económico en las familias.

La factura de la luz en España ha aumentado de manera significativa en los últimos años, y muchos hogares sienten el temor de que disfrutar de la magia navideña implique un gasto elevado.

Para algunos, la idea de encender las luces durante las semanas genera ansiedad, ya que el ahorro energético y el presupuesto familiar se convierten en prioridades difíciles de conciliar con la tradición.

Por ello, Iván Terrón, experto energético (@tuluzvalemenos) y estudiante de piloto en Adventia, ha señalado cómo afecta a la factura de la luz a final de mes.

"Cada año aparece la misma pregunta: “Si dejo las luces de Navidad encendidas, ¿me va a subir mucho la factura?”", aseguraba Terron. "La respuesta es clara: no, cuestan muy poco, incluso si están encendidas las 24 horas del día".

De hecho, el experto era claro sobre cómo el efecto es mucho menos del que se pueda esperar: "Para que os hagáis una idea, todas las luces LED navideñas de una casa normal juntas gastan en un día más o menos lo mismo que poner una lavadora".

Entonces, ¿qué precio tiene? Terron lo explicó detenidamente. "Si están encendidas todo el día durante un mes, el gasto es: 36 kWh en 30 días", apuntaba a EL ESPAÑOL.

"A un precio medio de 0,14 € el kWh: se queda en unos 5 euros al mes", indicaba. "Cuesta prácticamente lo mismo que un desayuno fuera de casa".

Por tanto, tener las luces encendidas durante el día "sale muy barato". "Se pueden dejar puestas sin preocupación", aconsejaba el experto.

De tal manera, a través del consumo de luces LED u otras medidas como temporizadores para regular el tiempo de encendido, los españoles pueden mantener viva la tradición sin comprometer su economía.

Incluso ante la incertidumbre económica, la luz y la ilusión navideña siguen siendo un elemento esencial en los hogares y en el espíritu de la Navidad en España.