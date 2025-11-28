Alex, fontanero y electricista, sobre el sector: "Es complicado encontrar nuevos trabajadores, solo les mueve el dinero"

Montaje con una imagen de Alex Zsurzs y una imagen de archivo de un electricista. iStock

Las claves nuevo Generado con IA El sector de la fontanería, electricidad y reformas sufre una grave falta de relevo generacional, con solo entre el 9% y el 20% de trabajadores menores de 30 años. Alex Zsurzs, fontanero y electricista autónomo, destaca la dificultad para encontrar nuevos trabajadores motivados más allá del interés económico. Muchos jóvenes no sienten atracción por los oficios tradicionales debido a la percepción de bajos salarios, escasas oportunidades de crecimiento y condiciones laborales duras. Alex atribuye la falta de interés en estos trabajos a la ausencia de pasión y ganas de aprender entre las nuevas generaciones.

Al igual que sectores como la agricultura, el transporte o la albañilería, el sector de las reformas, la fontanería y la electricidad vive un grave problema de relevo generacional.

De hecho, se estima que en la fontanería tan solo entre el 9 y 10% de los trabajadores tienen menos de 30 años. En el caso de la construcción es apenas el 10% y en sectores eléctricos es un 20%.

Así, el empresario autónomo Alex Zsurzs señaló la gran dificultad que tiene para encontrar nuevos trabajadores en su sector enfocado a diferentes ámbitos como la electricidad, la fontanería y la climatización.

En busca de nuevos trabajadores

Alex Zsurzs nació en Rumanía y creció en una familia con circunstancias difíciles: sus padres se separaron y él pasó parte de su infancia viviendo entre abuelos, tíos y familias de adopción. A los 13 o 14 años, su madre emigró a España y, más tarde, tanto él con sus hermanos se reunieron con ella.

Abriéndose paso en el mercado laboral Alex tuvo su primer encuentro en el sector de la construcción. Con el paso de los años poco a poco fue adoptando las bases de la electricidad, la fontanería y la climatización.

Con el tiempo se formó tanto en la práctica como en centros de formación y cuando ya estaba listo dio el salto a fundar su propio negocio haciéndose autónomo. "Ser autónomo es una mentalidad, es un estilo de vida, es una manera de hacer las cosas", reconocía Alex en el podcast Sector Oficios.

"Empecé cobrando 25 euros al día con mi gasolina y con mi comida", rememoraba el trabajador. "Es que nunca me ha importado el dinero. Siempre me ha dado absolutamente igual. Mientras tenga mis gastos cubiertos, con eso cubría mis gastos, pues ya está".

"Tampoco era consciente de si tenía que pagar un alquiler o cubrir mis gastos. Ya me servía eso y súper agradecido a mi madre de que al empezar a trabajar no me cobrase el alquiler".

Actualmente trabaja como instalador profesional autónomo especializado en electricidad, fontanería, climatización y trabajos verticales en España. Hace instalaciones eléctricas y de fontanería de edificios, así como reparaciones y reformas. Su enfoque es principalmente en los oficios técnicos.

No obstante, siempre que ha necesitado nuevos trabajadores, Alex reconoce cómo hay una gran dificultad para ello: "La voluntad, el aprendizaje y las ganas de avanzar no mueven a todo el mundo. Hay personas a las que solo les mueve el dinero, funcionamos con diferentes motores".

"Es complicado encontrar aprendices que realmente tengan la oportunidad en la práctica, no solo en la teoría. No en todos los sitios te dan esa oportunidad", señalaba.

Lo cierto es que en los últimos años se ha observado que muchos jóvenes no se sienten atraídos por los sectores de oficios tradicionales como la fontanería o la construcción.

Esto se debe en parte a la percepción de que estos trabajos ofrecen bajos salarios, pocas oportunidades de crecimiento y condiciones laborales más duras o menos flexibles que otros sectores.

En el caso de Alex, el trabajador sitúa como la falta de pasión y ganas que las nuevas generaciones ya no quieran dedicarse y aceptar ofertas de trabajo en estos sectores.

"A día de hoy sé cobrar por necesidad", apuntaba. "Porque tengo que aprenderlo, pero hasta hace muy poco que tengo trabajadores, antes nunca he sabido calcular mi precio por hora porque es que... ¿qué te cobro?".

"Tú dime qué hacer, yo te digo que te cobro por esa faena. Sé calcular mi tiempo, tardo tanto, mi día más o menos vale tanto, me va a costar tanto, material, aquí tienes el precio".