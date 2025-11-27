Iñaki Arcocha, economista y exbanquero en Suiza, sobre la burbuja de la IA: “Entramos en la fase de mayor crecimiento”

Las claves nuevo Generado con IA Iñaki Arcocha, economista y exbanquero en Suiza, afirma que la inteligencia artificial está entrando en su fase de mayor crecimiento, generando una nueva ola de riqueza similar a la vivida con la revolución de Internet. A pesar de las recientes correcciones en bolsa de grandes tecnológicas como Nvidia, Microsoft, Meta y Amazon, Arcocha considera que las valoraciones actuales están justificadas por los beneficios y la realidad del sector. El mayor riesgo para la IA, según Arcocha, es la economía circular entre las principales empresas del sector, ya que los grandes gastos de capital se concentran en pocas compañías que se retroalimentan entre sí. Arcocha subraya que, aunque puedan darse correcciones en los precios de las acciones, la situación actual es distinta a una burbuja y prevé un periodo de crecimiento y beneficios para la IA.

La Inteligencia Artificial (IA) cada vez está más presente en la vida de muchas personas. Pero, como en otras muchas revoluciones, hay quien se pregunta si ya estamos en una burbuja del sector. Incluso hay quien va más allá e intenta poner fecha a esa explosión y su impacto.

Entre otras razones porque durante el último mes empresas tecnológicas que han hecho de la innovación en IA su razón de ser han visto correcciones en sus acciones: Nvidia (-7%), Microsoft (-10%), Meta (-20%), Amazon (-2%)...

Pese a esta situación, Iñaki Arcocha tiene claro que pese a que hay paralelismos entre la actual situación de la IA y la revolución de internet, ambas “están generando una inmensa nueva riqueza”.

"400.000 millones de gasto"

Según cuenta el asesor financiero bilbaíno, con más de 20 años de experiencia y exbanquero en Suiza, la IA “es la mayor obra de infraestructura de la historia de la humanidad con más de 400.000 millones de dólares que se esperan de gasto para los próximos años”.

Arcocha compara lo que pasó en internet con Cisco y lo que pasa ahora con Nvidia. “Cisco tenía un precio de 150 veces el beneficio por acción. Nvidia, que sería como el equivalente, ha llegado a estar al 35”.

Y añade: “Incluso podemos decir que Nvidia está más barata hoy que hace cinco años a pesar de haber subido un 1.300% su precio”.

El experto financiero matiza que “aunque haya valoraciones excesivas ahora, están muchísimo más justificadas y fundamentadas en beneficios y en una realidad de lo que estaba entonces”.

De ahí que Arcocha subraye que, a pesar de ciertas similitudes, son más las diferencias entre ambas revoluciones.

“Esto no significa que no podamos llegar, aunque no podamos ver, correcciones o descansos en los precios de las empresas líderes de inteligencia artificial, porque es normal después de ver unos rallies, unas subidas tan continuadas en el tiempo. Pero eso no significaría que estemos ante una burbuja”, remarca.

“Mayor riesgo”

Con todo, Iñaki Arcocha no duda en señalar cuál es el mayor riesgo al que se enfrenta la IA. Y ese no es otro que “cierta economía circular entre las empresas de la IA porque todo ese gasto de capital, todo ese capex, se está concentrando entre cinco o seis empresas que se retroalimentan entre ellas”.

Y pone el siguiente ejemplo para ilustrarlo: Lo que invierte OpenAI para que Nvidia haga chips es el mismo dinero que luego Nvidia se la manda a propia OpenAI por esos chips que le está mandando. Y así con todas: Microsoft, Amazon, Apple...

“Entonces, con que una de esas empresas, no digo que no complete el gasto que tiene estimado, pero lo haga un poquito más bajo o que falle en algún trimestre, sí que podría crear cierto efecto en cadena que llevará a que los precios de alguna de las acciones, sobre todo del sector, cayeran”, apunta.

Eso sí, el asesor financiero deja muy claro que este escenario “es muy diferente a una burbuja”. Y, por si fuera poco, las empresas que están involucradas son las que tienen “mayor caja y mayores generación de beneficios del mundo”.

Y concluye resaltando que “lejos de estar preocupados por una burbuja que puede pinchar, lo más probable es que sucedan ciertas correcciones normales. Y deberíamos estar esperanzados en entrar en la fase de mayor crecimiento y beneficios y ganancias de esta revolución”.