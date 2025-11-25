Sir Anthony, refugio y serenidad en el sur de Tenerife

Cuando quieres que el tiempo se ralentice, busca un hotel boutique frente al mar que convierta cada estancia en un acto de equilibrio, calma y sosiego.

Hay lugares que, tras visitarlos, permanecen contigo. En Tenerife Sur, donde el verano parece no querer marcharse, el hotel boutique Sir Anthony redefine el concepto de “lujo” desde la calma, desde lo que se cuida con mimo y se ofrece sin ostentación. Situado a pocos pasos del océano Atlántico, la sensación de comenzar el día bajando a la playa como si fuera una prolongación natural de la habitación es uno de los detalles que hacen que la experiencia en Sir Anthony perdure.

El huésped llega a la isla buscando una pausa de su día a día, en ciudades donde se vive a toda prisa, grises por la llegada del otoño. Sir Anthony se convierte en un lugar donde el mundo parece moverse más despacio, un espacio cálido donde desconectar del ruido, de la rutina y de recuperar una sensación de calma que rara vez encuentran en su día a día.

Esta experiencia se construye a través de la personalización de cada estancia, anticipando las necesidades del huésped y creando momentos únicos que reflejan sus gustos y preferencias. El personal del hotel prioriza la atención a los pequeños detalles para convertir cada interacción en un gesto que contribuya a elevar la experiencia. Porque, al final, lo que realmente se busca no es un hotel: es un descanso que devuelva su propio equilibrio.

Con solo 70 habitaciones y suites, Sir Anthony mantiene un ambiente íntimo y exclusivo. Sus habitaciones cuentan con vistas al mar desde la terraza, y para los huéspedes que busquen mayor intimidad, el hotel dispone de suites con su propia piscina privada. El diseño es moderno y elegante, con suelos de parqué, amplios ventanales y una decoración sobria que invita a la relajación.

Una experiencia gastronómica con alma canaria

La experiencia continúa en la cena temática Canarian Soul Night, donde el Restaurante Windsor mezcla identidad, tradición y modernidad a través de un viaje sensorial por los sabores de las Islas Canarias.

La gastronomía local se reinventa para construir un espectáculo de sabores profundos, texturas cálidas y contrastes inesperados que reflejan la esencia del archipiélago, con ingredientes de temporada y de kilómetro 0.

Natural Wellness: el bienestar también tiene su lugar

El Oasis Wellness es exactamente eso: un oasis. Un espacio con tratamientos exclusivos que, de la mano de firmas premium como Natura Bissé, consiguen que el cuerpo y la mente encuentren un equilibrio que a veces olvidamos en el día a día.

Para quienes buscan algo más íntimo, las Wellness VIP Suites Privadas permiten disfrutar en pareja de un espacio reservado con jacuzzi, masajes sincronizados y un ambiente pensado para reconectar.

Si no nos creemos la frase “hay que desconectar para volver a conectar”, este es el lugar perfecto para ponerla a prueba.