María, dueña de una chocolatería, alerta sobre el precio del turrón: "Hace un año valía 15,60€ y ahora 16,50€"

Las claves nuevo Generado con IA El precio de los dulces navideños, como turrones, bombones o polvorones, ha subido de media un 15% en el último año, según Facua. María Victoria Pons, dueña de una chocolatería en Barcelona, destaca que el turrón de almendra negro ha pasado de costar 15,60€ a 16,50€ debido al encarecimiento de materias primas como cacao, almendra y azúcar. La inflación en España, situada en un 3,1% en octubre, está impactando especialmente en los productos tradicionales de las fiestas navideñas y en el consumo de las familias. Comerciantes advierten que no pueden mantener los precios frente al incremento de costes, y los clientes perciben que "ha subido todo, menos los sueldos".

Nochebuena, Navidad, la cena de Nochevieja, la comida del Día de Reyes... En estos eventos navideños se reúne toda la familia para compartir momentos especiales que siempre van acompañados por una sobremesa con dulces típicos navideños.

Sin embargo, según Facua (Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción), los bombones, turrones, polvorones, trufas y mazapanes han subido de media un 15% en el último año. Ante este escenario, los comerciantes pueden ver cómo sus ventas se resienten porque los clientes, a tenor de los precios, opten finalmente por reducir el consumo en estas fiestas.

Una afectada es María Victoria Pons, dueña de Bombonería Pons en Barcelona, que se muestra preocupada por el aumento del coste de las materias primas, lo que ha provocado que tenga que aumentar el precio de la tableta de turrón. "El turrón de almendra negro valía 15,60 euros hace un año y ahora cuesta 16,50 euros", un incremento del 5,77%.

Subida del coste de las materias primas

Esta subida se enmarca en un incremento progresivo de la cesta de la compra en España, cuya inflación en el mes de octubre se sitúa en el 3,1%, mayor ascenso desde diciembre de 2024 y que va a impactar en las inminentes compras navideñas de las familias.

La propietaria del local destaca ante los micrófonos del Servicio de Informativos de Antena 3 que el gran cambio se ha producido en el "cacao, la almendra y el azúcar, que han subido mucho", productos fundamentales para la elaboración de turrones y chocolates artesanales.

Por tanto, dirigiéndose a los clientes más familiarizados con el turrón y que realmente acuden al establecimiento en búsqueda de una tableta en concreto, advierte de que "el turrón que más puede notar la subida son los chocolates fuertes: el chocolate catanias, el de nueces y el de almendra negro".

En este sentido, ante las críticas de algunos clientes acerca del aumento de precios, María Victoria es clara y refleja una realidad que afecta a todos los comerciantes en España: tienen que compensar el aumento de los costes de las materias primas.

"Es imposible mantener los precios cuando te los suben a ti directamente", afirma la propietaria, quien se encuentra trabajando en el local durante la entrevista.

Durante el reportaje, una clienta, preguntada sobre cómo percibe la subida de precios generalizada en España, en este caso de los dulces navideños, ha respondido con una frase que resume nítidamente el sentir de una parte importante de la población: "Ha subido todo, menos los sueldos, todo", manifiesta.