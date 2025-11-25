Gonzalo Bernardos, economista, sobre la vivienda en España: "Si compras en 2025 puedes ganar 60.000 euros en cinco años"

Las claves nuevo Generado con IA El economista Gonzalo Bernardos recomienda comprar vivienda en 2025, asegurando que se podrían obtener ganancias de hasta 60.000 euros en cinco años. Bernardos señala que los bancos están facilitando más préstamos hipotecarios debido a los bajos tipos de interés, permitiendo que más jóvenes accedan a la compra de vivienda. El precio de la vivienda en España ha experimentado subidas históricas en 2024 y 2025 debido a la escasez de oferta y la alta demanda, aunque los expertos prevén una desaceleración en 2026. El experto aconseja analizar tanto la situación personal como las condiciones del mercado antes de decidir la compra de una vivienda, destacando la importancia de la estabilidad financiera y laboral.

El mercado inmobiliario sigue dando mucho de qué hablar, con una situación complicada en España, con serias dificultades por parte de una buena parte de la población para poder acceder a una vivienda, ya sea en alquiler o compra.

En este sentido, el economista Gonzalo Bernardos, un habitual de los programas de televisión, principalmente en los debates de LaSexta, ha dado su particular visión al respecto, asegurando que es importante comprar ahora una vivienda.

En su paso por el canal de YouTube, Monopoly Inmobiliario (Club Inversor), el experto aseguró que el año 2025 está siendo intenso en materia de vivienda, encontrándonos con unos tipos de interés muy bajos.

Ante esta situación, las entidades bancarias necesitan prestar más dinero para ganar más que el año anterior, motivo por el que el economista catalán recalca que “a aquellos a los que se les decía que no en 2023, ahora recibirán un sí”.

"Hay una barbaridad de jóvenes que van a poder comprar vivienda en 2025", dice un Bernardos que considera que las compras se concentrarán en municipios de clase media y zonas periféricas de las grandes ciudades.

Para Gonzalo Bernardos, “el mercado del alquiler está en absoluta ebullición”, y explica que “quien compre vivienda ahora puede ganar 60.000 euros en cinco años”. El experto asegura que su expectativa es que, comprando ahora y vendiendo en 5 años, si te endeudas mucho para comprar una vivienda, se pueden conseguir rentabilidades anuales del 25-30%.

"Yo voy muy endeudado y lo que cobro de alquiler es lo normal, pero como el denominador es pequeño, obtengo una gran rentabilidad", explica Bernardos, destacando que en los próximos años los que inviertan en vivienda podrían recibir “rentabilidades apoteósicas”.

¿Es un buen momento para comprar una vivienda?

Son muchas las personas que se preguntan si ahora es un buen momento para comprar una vivienda o es mejor esperar. Si te encuentras con esta duda, tienes que tener en cuenta diferentes variables que serán las que determinen si es mejor comprarla ahora o esperar.

Es importante tener en cuenta que el mejor momento para comprar una vivienda depende de muchos factores, y muchos de ellos son de carácter personal. Es necesario tener en cuenta que no solo hay que valorar si es el momento apropiado por factores externos, sino también tener en cuenta el momento personal que se atraviesa.

Tener unas finanzas bien saneadas, estabilidad laboral o un nivel de ahorros suficiente son puntos clave a la hora de lanzarse a la compra de una vivienda con seguridad, sobre todo cuando se necesita financiación hipotecaria.

Asimismo, es aconsejable estudiar el mercado y su situación durante un tiempo y tratar de identificar buenas oportunidades de compra. Esto no supone solo tener en cuenta el precio, sino también en lo que respecta a los requisitos que debe cumplir la vivienda.

Dentro de este proceso resulta clave considerar el precio de las hipotecas en cada momento, siendo actualmente la oferta de préstamos cada vez más atractiva, y promete serlo aún más en los próximos meses.

Por lo tanto, para preguntarse si merece la pena esperar un poco más para comprar, conocer la respuesta dependerá también de la propia evolución del precio de la vivienda.

¿Qué pasará con el precio de la vivienda en 2026?

Los precios de la vivienda en España están creciendo tan rápido en España que ha hecho que muchos analistas coincidan a la hora de asegurar que será imposible que se mantenga en la misma dinámica durante el próximo año.

El mercado inmobiliario español encadena más de una década de subidas en el precio de la vivienda, con un incremento anual del 5,5%. El avance se aceleró especialmente en 2024, cuando los precios crecieron en un 11,3%, y se consolidó en la primera mitad de 2025, con una nueva subida del 12,7%, según datos del INE.

La tasa de crecimiento es la más elevada desde 2007, justo antes de que estallase la última burbuja inmobiliaria. Según datos oficiales del Ministerio de Vivienda, el precio de la vivienda creció en 2007 a una tasa del 7%.

A diferencia de lo que sucedía en el pasado boom, el mercado atraviesa una tormenta perfecta inédita, con una alta demanda interna y extranjera, un crecimiento económico sólido, tipos de interés bajos y una oferta de vivienda que resulta insuficiente.

Este último factor es el principal problema de la actual crisis inmobiliaria en España. Y es que existe una gran escasez de oferta que no hace más que encarecer los precios, llevando a que muchas personas tengan serias dificultades para acceder a una vivienda.

Con una oferta limitada, los precios seguirán subiendo a corto plazo. Sin embargo, los expertos advierten que, de continuar con las subidas al ritmo actual, la pérdida de asequibilidad puede frenar el mercado a partir de 2026.

Dadas las condiciones macroeconómicas y demográficas favorables y la oferta aún limitada, los precios de la vivienda continúan siendo sostenidos, pero es probable que nuevas ganancias fuertes comiencen a empeorar la asequibilidad.

Por este motivo, se espera que el fuerte crecimiento de los precios de la vivienda dure a corto plazo y que, por tanto, los precios comiencen con su desaceleración a lo largo de 2026. No obstante, a pesar de ello, se espera que los precios sigan con su tendencia al alza el próximo año, aunque sí se prevé que lo hagan de manera más sostenida.