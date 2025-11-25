Un fontanero, sobre los precios de su servicio: "He cobrado hasta 80 € por desplazamiento y 140 € por un desatasco"

Montaje con una imagen de archivo de un fontanero y una imagen de Ema. iStock

Las claves nuevo Generado con IA La escasez de fontaneros en España ha elevado el valor y las tarifas de este oficio respecto a otros sectores. El fontanero Ema detalla que cobra un mínimo de 30 euros + IVA por desplazamiento, y hasta 80 euros + IVA si es fuera de Valencia. Los precios de los servicios varían: por un desatasco suele cobrar unos 140 euros + IVA y por cambiar un termo eléctrico entre 140 y 180 euros + IVA. Ema prefiere cobrar por servicio y factura cerrada, no por horas, y recomienda no trabajar por menos de 40 euros + IVA la hora si se opta por ese método.

Al igual que muchos otros sectores como la albañilería, electricista o el transporte, la fontanería vive una gran escasez de trabajadores en España.

Esto provoca que, ante la falta de trabajadores en estos oficios, se vean mejor valorados y con remuneraciones mayores que otros puestos.

Así, el fontanero Ema se encargó de revelar, a través de sus redes sociales (@ema.fontanera.val), cómo calcula los precios de sus servicios a sus clientes.

El trabajo de un fontanero

Con todos sus años de experiencia en el sector, Ema se ha vuelto experto en cómo tasar los servicios de una manera que se valore su oficio, no pierda dinero ni estafe a sus clientes. "Se pierde dinero cuando no sabes cómo moverte", aseguraba.

Por esa razón, su principal cobro se basa en el desplazamiento y la atención a sus clientes: "Cobro 30 euros + IVA. Esto es lo básico, no voy a casa de un cliente por menos de eso porque si no no me sale rentable".

Es esa la base de sus facturas y luego se van incrementando según el servicio. "Si es una cosa como cambiar una llave, son 45 euros + IVA. Por menos ya voy perdiendo dinero porque si voy a casa del cliente y no le cobro el desplazamiento, le cobro solo 15 euros + IVA, pierdo dinero", apuntaba.

"La base es esto: 30 euros + IVA. Luego el desplazamiento fuera de Valencia he cobrado hasta 80 euros + IVA. Esos 30 euros cubren la furgo, que es un gasto, la gasolina y el tiempo de desplazamiento".

Es a partir de esos 30 euros que la factura se va incrementando según la atención que requiera el servicio. "Por ejemplo, voy a hacer un desatasco, normalmente lo que es un desatasco de un fregadero, una lavadora y eso, cobro unos 140 euros + IVA", señalaba.

"Esto cubre los 30 euros del desplazamiento y los 110 euros por el desatasco", indicaba Ema. "La base es lo normal, tardo 30 o 45 minutos para desatascar, limpiar y poner otra vez el grifo y todo eso. Por menos de esto no me voy a mover porque se pierde dinero".

En el caso de servicios como cambiar el termo eléctrico, la factura es similar: "Son 140 euros + IVA: 30 euros del desplazamiento y 110 euros para cambiar el termo. Si lo tengo que comprar yo, añade otros 40 euros + IVA porque tengo que ir al almacén, comprar el termo, lo pongo en la furgo..."

"Si lo llevas a casa del cliente, lo subes, vas a por las herramientas, subes otra vez, quitas el viejo y pones el nuevo. Poner la pieza y todo eso, dependiendo, son entre 140 y 180 euros un cambio honesto", contaba en su vídeo.

El fontanero también se encargaba de explicar el cobro de cosas puntuales y cómo evalúa el precio en función de lo que se requiera.

"Hay cosas puntuales con las que te vas a encontrar como una fuga o una reparación, esto depende de lo que te encuentres, del material que vas a usar, del tiempo y de cómo de difícil es moverse en ese espacio", apuntaba.

"A veces hay reparaciones o un cambio de grifo que por menos de 50 euros + IVA no me muevo. No voy a cambiar un grifo porque también se pierde dinero y ahí siempre hay complicaciones".

Asimismo, Ema se planteaba una duda que le suelen preguntar: cobrar por horas. Sin embargo, al trabajar como autónomo, el fontanero se encargó de aclarar que él cobra por facturas y servicios, no por horas trabajadas.

"Un empleado funciona por horas, le pagas 8, 10 o 20 euros la hora pero porque es un empleado y tiene que cumplir sus cosas", afirmaba. "Soy autónomo, soy un profesional, lo valoro y digo cuánto es. Si luego tardo tres horas más, eso no te tiene que interesar. Si tardo tres horas menos tampoco, soy rápido. Hago un precio cerrado desde que hago el presupuesto".

Por último, concluyó su vídeo recomendando a aquellos fontaneros que decidan trabajar por horas en lugar de por servicio: "No lo recomiendo, pero si decides hacerlo, no lo hagas por menos de 40 euros + IVA la hora. Si trabajas por menos, estás regalando trabajo".