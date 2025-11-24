Ricardo, dueño de un negocio de entrenamiento online: "Mi primer mes hice 300 €, ahora mismo hago más de 20.000 €"

Las claves nuevo Generado con IA Ricardo Heredia, coach fitness, empezó su negocio online ofreciendo rutinas personalizadas y planes de alimentación desde casa, cobrando inicialmente 9,99 euros al mes. El éxito de su enfoque profesional y la personalización de sus programas le permitió incrementar progresivamente el precio de sus servicios y ampliar su clientela. Su negocio creció rápidamente, pasando de 300 euros el primer mes a superar los 20.000 euros mensuales, llegando a facturar hasta 25.000 euros en enero de 2025. Además de entrenar a clientes, Ricardo también forma a otros entrenadores, consolidando su marca en el sector del fitness online.

En los últimos años, el entrenamiento ha dejado de ser exclusivo de los gimnasios. Cada vez más personas buscan entrenadores personales, rutinas especializadas y planes de alimentación que se adapten a su día a día desde casa.

Una demanda que ha abierto la puerta a muchos amantes del deporte que han entrado como emprendedores a este mundo, combinando su pasión por el fitness con herramientas de negocios con las que llegar a clientes desde cualquier lugar.

Ricardo Heredia es uno de esos casos. Coach fitness y mentor de entrenadores, empezó con algo tan básico como un pequeño grupo de personas a las que ofrecía un servicio económico, casi como un hobby, a través de internet.

"Empecé con mi primer grupo de fitness y les cobré 9,99 euros al mes, un plan super básico. Mi primer mes, hice unos 300 euros o así, pero yo seguía con mi Twitch y mi YouTube, que eran mi principal fuente de ingresos, porque yo entendía lo que estaba haciendo del fitness como un extra simplemente porque me apetecía ayudar a mi gente y cobraba super poquito", comienza explicando en The Apex Era.

Sin embargo, con el tiempo, Ricardo empezó a profesionalizar su enfoque, enseñando a sus clientes no solo a entrenar, sino también a calcular sus macros, planificar sus rutinas y personalizar sus entrenamientos.

Esto le permitió subir gradualmente el precio de sus programas pasando primero por 20 euros, para luego pagar 50 al mes.

El siguiente paso fue crear un programa completo de transformación, enfocado no solo en el cambio físico, sino también en la mentalidad y los hábitos de sus clientes.

Gracias a esto, su negocio creció de forma inesperada, pasando "de 300 euros el primer mes a 700, 1.000, 3.000 y luego fui escalando progresivamente. Superé los 10.000 y mi mejor mes fue en enero de este año 2025 que hice 25.000 euros con el fitness", explica Ricardo.

Hoy, su negocio genera "más de 20.000 euros al mes". Y es que además de ayudar a sus clientes a transformar sus cuerpos, Ricardo también forma a otros entrenadores, multiplicando su impacto y consolidando su marca en el mundo del fitness online.