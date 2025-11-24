Mario, era funcionario y ahora es propietario de 6 viviendas en España: “Cinco las alquilo por habitaciones a 1.500 euros”

Las claves nuevo Generado con IA Mario, funcionario de policía, vendió su casa en Boadilla del Monte por 685.000 euros y decidió invertir en el mercado inmobiliario. En solo un año, adquirió seis viviendas en Sevilla: cinco las alquila por habitaciones (a entre 1.300 y 1.500 euros mensuales cada una) y una por alquiler tradicional. Gestiona sus propiedades a través de una empresa especializada, lo que le permite obtener ingresos pasivos sin implicarse en las tareas diarias de los alquileres. Mario busca incrementar su patrimonio y alcanzar la libertad financiera mediante la compra, reforma y alquiler de pisos, utilizando parte de sus ingresos como funcionario para invertir.

Mario es funcionario en la policía y tenía la vida 'soñada' un salario bueno, familia y una casa en Boadilla del Monte, una de las zonas más caras de Madrid. Sin embargo, un día decidió hacer un cambio, vendió su vivienda y entró en el mundo de la inversión inmobiliaria.

En un año consiguió hacerse con seis propiedades, cinco alquiladas por habitaciones y una con alquiler tradicional. De esta manera, comentó cómo fue el proceso y cómo decidió tomar ese riesgo.

En una entrevista con el inversor Alex Emebe, explicó que realmente lo que le empujó a tomar dicha decisión fue su deseo de conseguir una libertad financiera que le permitiese vivir cómodamente.

"Vendí mi casa por 685.000 euros"

El funcionario comentó que como mantenía su vida hasta ese momento, en un trabajo fijo con una vivienda comprada, sentía que "sigues estando igual o incluso peor; la casa está muy bien, pero al final es un techo en el que vives y que generas un apego emocional".

Mario compró su vivienda en régimen de cooperativa en el año 2011, a un precio de "260.000 euros" y comentó que "la vendí en 685.000 euros", esto gracias a la enorme revalorización de su vivienda que, como fue mencionado anteriormente, está en una de las zonas más caras de Madrid.

Gracias a esto, el policía pudo invertir ese dinero de la venta en comprar otras viviendas y vivir de alquiler en otra casa que se encuentra en la misma calle donde vivía antes.

Con esto, Mario explicó que "las propiedades me pagarán este estilo de vida y tengo una holgura mucho más grande a nivel económico ahora". Al final, cierto es que su vivienda actual se paga gracias al alquiler de sus seis propiedades.

A pesar de ser madrileño y vivir en la capital, todas estas propiedades se encuentran ubicadas en Sevilla, y comentó que "Cinco de las propiedades están alquiladas por habitaciones y una por alquiler tradicional".

"El alquiler de las que están gestionadas por habitaciones oscila entre los 1.300 y los 1.500 euros, mientras que la de alquiler tradicional es de 700 euros", calculó el inversor inmobiliario.

A modo de contexto, un alquiler tradicional es aquel que supone contratos de arrendamiento de larga duración, generalmente, entre uno y cinco años, que permite que el inquilino establezca su residencia habitual en dicha vivienda.

Ahora bien, cabe preguntarse cuál era el salario de Mario para decidir dar el paso e invertirlo todo en el mundo inmobiliario. "En la policía el salario depende de la antigüedad y el puesto que tengas, pero pueden ser unos 2.100 o 2.400 euros", expuso.

Agregó que considera que ese salario o "doblando esa cifra", es ideal para invertir con tranquilidad y tener cierto margen económico en caso de imprevistos.

Para llevar estas múltiples propiedades, Mario optó por contratar una empresa que se encarga de toda la gestión de estos alquileres y que él "solo coge su renta mensual y nada más", comentó José, trabajador de esta empresa.

"La gestión la llevamos nosotros al completo: limpieza, mantenimiento, anuncios, contratos, renovaciones, todo, él es pasivo totalmente" explicó José.

El funcionario explicó que su decisión de contratar a esta empresa surgió porque "si no se convierte en otro trabajo más, yo lo que buscaba era una fuente de ingresos extra y no atarme a otra condición laboral más".

Como la mayoría de los inversores inmobiliarios, el 'modus operandi' para poner estas propiedades en alquiler es comprarlas a un precio por debajo del mercado, reformarlas y luego ponerlas a un precio competitivo.

El arquitecto encargado de las reformas, Álvaro, puso de ejemplo una de las propiedades que recientemente adquirió Mario: "En este piso se va a hacer una explotación por habitaciones para el inversor y la cocina, que es estrecha, se va a ampliar tirando una pared".

"Queremos crear tres o cuatro habitaciones, dos baños completos y zonas de comedor", comentó el arquitecto. La vivienda que quieren reformar de hecho se encontraba okupada, por lo cual además había que hacer un proceso de limpieza y recuperación del inmueble.

De esta forma, el funcionario, de manera pasiva, consigue un importante ingreso extra cada mes y admitió que planea seguir creciendo y adquiriendo más propiedades que le permitan aumentar su patrimonio.