Alex, electricista rumano, advierte sobre los costes de los autónomos en España: "Pasé de un 20% a un 47% de impuestos"

Alex Zsurzs es rumano y llegó a España cuando era adolescente. Rápidamente, se integró y a los 17 años empezó a trabajar en la obra con su tío. Ahora, es un profesional que realiza trabajos de instalación y reparación tanto en sistemas de fontanería y gas como en los de electricidad. Además, tiene a ocho personas contratadas.

Al llegar a Barcelona, la barrera del idioma fue un reto para adaptarse, pero cuenta que siempre trabajó duro y durante un tiempo compaginó su empleo en la construcción, cobrando sólo 25 euros por jornada, con su formación como electricista. "Trabajaba por la mañana de 08:00 a 17:00 horas y por la tarde me iba a estudiar electricidad", revela en una entrevista con el podcast Sector Oficios.

Alex aclara que su profesión es la suma de ser electricista, fontanero y profesional de las instalaciones. "Son todas las cosas juntas". Con esta base, decidió emprender, aunque rápidamente se dio cuenta de los obstáculos que tuvo que sortear como autónomo. "Me pegué una pequeña hostia siendo autónomo, me pasé del tramo de facturación y tuve que pasar del 20% al 47% de impuestos", revela.

Inicios convulsos

Con estas cifras, el entrevistado hace referencia al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). En función de la facturación del negocio, este tributo puede ir desde el 19% hasta el 47% y se abona trimestralmente.

No obstante, reaccionó bien ante el golpe fiscal. "Tampoco me dolió tanto, por suerte tenía el dinero y lo pagué con una sonrisa. De hecho, ahora la empresa va bien, estamos estabilizados con los clientes", relata alguien que ya ha contribuido a la instalación de sistemas eléctricos en 400 pisos.

Sin embargo, no siempre fue así, ya que ha habido varios periodos de su vida en los que este trabajador polivalente se arruinó y tuvo que empezar de cero "o mucho menos por debajo de cero".

Recomienda a los autónomos y a los emprendedores que no se fíen cuando empiecen a ahorrar algo de capital, ya que en las etapas iniciales la volatilidad es muy alta. "Tú puedes haber hecho una hucha de ahorro de 50.000 o 100.000 euros y aun así caer rápidamente", advierte.

Instalador profesional

En el futuro, según una figura tan relevante como Jensen Huang, CEO de NVIDIA, los trabajadores de oficios manuales serán los nuevos millonarios porque no podrán ser reemplazados por la inteligencia artificial.

Así, cada vez florecen más testimonios e historias similares a la de Alex, donde se demuestra que profesionales de la construcción, albañiles, carpinteros o electricistas tienen mucha demanda de trabajo y pueden llegar a cobrar cantidades de dinero muy altas.