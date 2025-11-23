Pau y Edu, propietarios de un negocio de açaí: "Facturamos 20.000 euros al mes con una rentabilidad del 70%"

Las claves nuevo Generado con IA Pau y Edu, propietarios de 'Fit Açaí' en Gijón, lograron facturar 20.000 euros al mes con una rentabilidad de entre el 70% y el 80%. La inversión inicial del negocio fue de 17.000 euros, recuperada en solo tres meses gracias a una gestión eficiente y un producto con altos márgenes. El negocio mantiene unos gastos mensuales de entre 10.000 y 14.000 euros, con beneficios aproximados de 5.000 euros mensuales después de impuestos. La ubicación estratégica junto a la playa y un alquiler asequible contribuyen a la rentabilidad del local, que vende bowls de açaí con un margen notable.

Montar un negocio de alimentación suele implicar una inversión inicial elevada y un retorno lento, además del riesgo que conlleva emprender.

Sin embargo, Pau y Edu, propietarios de 'Fit Açaí' en Gijón, han demostrado que con una gestión eficiente y un modelo bien optimizado se pueden obtener resultados sólidos en muy poco tiempo.

Su experiencia combina una inversión ajustada, un control estricto de costes y la elección estratégica de un producto con márgenes especialmente altos.

Un negocio redondo

El açaí, fruta originaria de la Amazonía brasileña, se ha convertido en un superalimento muy apreciado por sus antioxidantes, fibra y propiedades energéticas. Se consume en puré, zumos o bowls, y su popularidad ha crecido en todo el mundo gracias a su imagen de alimento saludable.

Al iniciar este proyecto, el mayor reto para Pau y Edu fue determinar cuánto destinar a la reforma y al equipamiento básico, con el objetivo principal de ahorrar la mayor cantidad de dinero posible.

"El total de nuestra inversión inicial ha sido de 17.000€, teniendo en cuenta que hemos tenido que montar la SL y pagar el alquiler, el material y toda la gestión", señala Edu en el canal de Eric Ponce.

A esta cifra, según apunta Pau, se añadieron complicaciones inesperadas: "Al ser nuevos, tuvimos problemas con el tipo de reforma. El tema de la pintura, con el pintor y todo eso, también se nos sumó".

"Nos podíamos haber ahorrado 1.500€ si hubiéramos estado más capacitados", añade Edu, dejando ver que la inversión podría haber sido incluso menor.

Aun así, la recuperación de ese desembolso fue sorprendentemente rápida. Cuando Eric Ponce compara su caso con otros negocios que tardan años en amortizar su inversión, Edu revela la situación de Fit Açaí.

"En el tercer mes, nosotros ya habíamos recuperado la inversión inicial y comenzamos a tener beneficio", afirma.

Según explica Edu, esa rapidez se debe a una facturación mensual muy sólida: "Tenemos una facturación media de 20.000€ al mes, con gastos mínimos de 10.000€".

Sin embargo, en los meses de mayor demanda o cuando aumenta la cantidad de açaí servida, esos costes pueden variar ligeramente, alcanzando los 14.000€.

Controlar la cantidad de producto es, por tanto, clave para mantener el equilibrio en las cuentas. Como señala Eric, poner más cantidad de la necesaria es un problema habitual en muchos negocios.

Los beneficios del negocio

Ellos, por su parte, han aprendido a estabilizar el margen y conocer sus costes reales. El resultado, según Edu, es claro: "Después de Hacienda y todo, tenemos unos beneficios aproximados de 5.000€ mensuales".

Por otro lado, los gastos del negocio están claramente definidos. Estos incluyen la compra de açaí, el alquiler y los sueldos de Edu y Pau, así como los de dos empleados y una encargada de marketing.

Dentro de estos gastos, uno de los factores que más les beneficia es el alquiler: "El dueño nos lo dejó bien de precio, que son unos 500 euros mensuales. Además, estamos ubicados justo al lado de la playa".

Finalmente, el punto fuerte del modelo es el margen del producto. "Los bowls de açaí tienen un alto margen de rentabilidad, ya que estamos entre un 70 y un 80%", señala Edu.

Como ejemplo, el formato pequeño se vende a 5,95€, cuando "cuesta 1,50€ con los vasos, el topping y todo".

El caso de Pau y Edu, como el de muchos emprendedores en España, demuestra que un negocio bien orientado, con inversión moderada y márgenes adecuados, puede convertirse rápidamente en una fuente estable y rentable de ingresos.