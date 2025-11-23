El misterioso método de Joan Ginther, profesora de matemáticas, con el que ha ganado 28 veces la lotería

Las claves nuevo Generado con IA Joan Ginther, profesora de matemáticas con doctorado en Stanford, ha ganado la lotería 28 veces, incluyendo cuatro premios mayores. Entre 1993 y 2010, Ginther acumuló 20,4 millones de dólares en premios de lotería, invirtiendo cerca de tres millones de dólares en boletos. Se especula sobre el uso de un algoritmo matemático para predecir resultados, aunque la Comisión de Lotería de Texas descarta trampas y considera que Ginther simplemente tiene mucha suerte. Ginther reside actualmente en Las Vegas, mantiene su vida en privado y no ha revelado el secreto detrás de sus múltiples victorias.

Está claro que en el mundo hay personas con suerte. Algunas más, otras menos. Pero ganar más de 25 veces la lotería parece propio de una película de ficción. Y es que, la suerte tiene nombre y apellido: Joan Ginther.

Hasta 28 son las veces que esta maestra estadounidense ha ganado la lotería, y en cuatro de ellas se ha llevado el premio gordo.La maestra de Estados Unidos, con un doctorado en la prestigiosa Universidad de Stanford, saltó a la fama en 2010, a sus 63 años cuando ganó 10 millones de euros tras acertar el Extreme Payout.

No obstante, esa fue la primera vez que Ginther se las veía con la suerte. En 1993, ya se había embolsado 5,4 millones de dólares, en 2006 otros 2 millones y en 2008, tres millones más.

A todos estos premios mayores hay que sumar otros menores más que fue ganando en el transcurso de los años. Haciendo cálculos, en menos de siete años (entre 1993 y 2010), la matemática llevaba adquiridos 20,4 millones de dólares en juegos de lotería.

Ginther posee una gran especialidad matemática en el cálculo, y por ello se ha especulado en más de una ocasión que tiene algún tipo de sistema ilegal, centrado en calcular los números de serie ganadores de los rasca a través de un algoritmo.

Pero esta teoría es compleja de aplicar, ya que todos los boletos fueron adquiridos en el mismo establecimiento de Texas.

Por su parte, la Comisión de Lotería de Texas rechaza las sospechas sobre posibles trampas y declaró que "Joan nació bajo una estrella de la suerte".

Aunque quizás su éxito en la lotería tiene más que ver con su empeño por la causa: The Philadelphia Inquirer ha afirmado en alguna ocasión que esta profesora invirtió cerca de tres millones de dólares en el juego, lo que supone comprar, al menos, 800.000 boletos.

Sea cual sea la razón, la verdad es que Joan Ginther es muy afortunada y es considerada como millonaria únicamente por ganar diferentes premios.

Ahora Ginther vive en Las Vegas, donde lleva una vida lejos de las cámaras, y pese a lo impresionante de su historia, la profesora se niega a dar entrevistas, por lo que, de momento, el misterio de sus victorias seguirá siendo un secreto.