Miguel Ángel Ruiz, experto en consumo: "En los años 70 y 80 no había deudas en España, ahora está más normalizado"

Según el Observatorio KRUK, se estima que actualmente el 46% de la población española tiene algún tipo de deuda.

Este porcentaje se mantiene bastante estable en relación al año anterior. Sin embargo, sirve como un gran reflejo sobre la gran popularidad que tiene la cultura del endeudamiento en nuestro país.

Así, el presidente de la Asociación Española de Consumidores (ASESCON) y experto en consumo, Miguel Ángel Ruiz Anillo, señaló cómo ha evolucionado la deuda en España y el gran impacto que ha tenido el cambio en los hábitos de consumo.

Endeudarse o no endeudarse

Ya sea para comprar una vivienda, para emprender un negocio o para hacer un viaje grande, la deuda se plantea como la solución más rápida y posible para todo ello.

La expansión del sistema financiero, la llegada de las tarjetas de crédito y la facilidad para obtener préstamos rápidos han hecho que el acceso al crédito se haya normalizado, especialmente a partir de la década de los 2000.

"Cuando me preguntan si España tiene una cultura del endeudamiento, es cierto que se va ganando con el paso de las décadas, ¿no?", aseguraba Miguel Ángel Ruiz en el evento del Día sin Deudas de KRUK. "Si bien es cierto que el consumidor de los años 70 u 80 prácticamente no tenía deudas ni tenía crédito".

El presidente de ASESCON destacó cómo hace unas décadas lo único que se veía era pagar con tu propio dinero sin contar con créditos de los bancos.

"Las casas incluso se compraban con letras o incluso con dinero en mano", afirmaba. "Sí es cierto que la evolución que ha tenido el consumo tanto en el ámbito inmobiliario como el propio consumo en sí, de créditos al consumo, ha ido variando".

De ese modo, con el cambio en los hábitos de consumo, esto provoca que la deuda se vuelva algo casi parte del día a día. "Eso va haciendo que cada vez haya una mayor cultura de endeudamiento por parte de los consumidores", indicaba.

El 46% de la población tiene algún tipo de deuda mientras que, según KRUK, el importe medio de la deuda asciende a 36.817 euros.

Una de las principales causas detrás de este auge de la deuda en las últimas décadas es precisamente la subida en el precio de la vivienda.

"Estamos viviendo una subida de precios que hace que para el consumidor su única opción sea la compra de una vivienda, porque el alquiler está totalmente anulado por la inseguridad que hay", señalaba Ruiz Anillo.

Pero no es algo que se aplique solo al sector inmobiliario, sino a los propios hábitos de consumo llegados con la época post-covid.

"Esto ha hecho que al final las opciones de compra y de consumo sean mayores, con lo cual el grado de comprometerse a la hora de pedir un crédito para comprar un móvil, para realizar un viaje, etc... pues ha ido creciendo", aseguraba el experto.

"Consecuentemente, este movimiento que hace 30 o 40 años prácticamente no existía con deuda, pues actualmente estemos hablando de deuda".

Ahora bien, ¿cómo de perjudicial es este nivel de deuda? La deuda no es algo necesariamente negativo, no deja de ser una estrategia para poder financiar o mejorar la situación económica futura.

"Depende de cómo lo hagan, nosotros defendemos el consumo positivo", contaba Miguel Ángel.

"No le vamos a decir a un consumidor que no compre, no consuma o no se endeude. Hágalo de una manera consciente y responsable, evitando ese sobreendeudamiento que muchas veces sí es cierto que vemos que va creciendo", aconsejaba el experto.

De acuerdo con los datos de KRUK, el porcentaje de impagos sigue descendiendo y ya se sitúa en el 32% de la población.

"Ocho de cada diez personas se siente motivada a pagarlas, aunque un 44% experimenta estrés por su situación financiera", apuntaba Alina Giurgea, directora general de KRUK España. Además, el 50% de las personas endeudadas considera que tener deudas es algo normal para ellas, mientras que un 19% siente culpa y otro 19% vergüenza".

Asimismo, de cara a lo que espera a la población española en relación a su endeudamiento, Miguel Ángel Ruiz fue claro al respecto.

"Ahora mismo vamos a más. ¿Cuánto durará? No lo sé", respondía a EL ESPAÑOL. "El grado de endeudamiento tiene una línea y hasta ahí se puede llegar. Llegará el momento que se llegue y no se pueda pasar de ahí, pero ahora mismo no".

"Sí es cierto que la economía y la situación es más complicada para los consumidores. Eso es una realidad. Las cifras de consumidores vulnerables este año son superiores a las del año pasado e inferiores a las de 2026, seguro. Ya no es solo para una vivienda, ya sobre todo, el crédito al consumo es lo que más va tirando del motor económico", indicaba.