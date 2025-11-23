Anastasia, lituana en España, sobre ser camarera de piso en un hotel: “El sueldo para 6 horas en un 3 estrellas son 1.060€”

Montaje con Anastasia Leonova (YouTube @EmigrarconAna) y una camarera de piso (Foto de archivo)

Anastasia Leonova es originaria de Lituania y lleva 10 años en España. En ese tiempo ha formado una comunidad de apoyo para todos aquellos migrantes en el país que buscan consejo e información para establecerse.

De esta forma, a través de su canal de YouTube, Emigrar con Ana, compartió toda la información necesaria de distintos trabajos, en este caso, camarera de piso en hoteles.

Especificó las condiciones, salarios y horarios de este sector que ha llegado a conocer gracias a experiencias de conocidos o compañeros. Sin embargo, enfatizó que "las condiciones de trabajo no son buenas".

"Es explotación laboral"

La lituana comenzó explicando que una camarera de piso es aquella que se encarga de la limpieza de las habitaciones de los hoteles.

De esta manera, agregó que los horarios en este sector varían, pero que por lo general "se suele hacer a partir de las 9 de la mañana, que es cuando se supone que se puede 'molestar'".

Las horas trabajadas también varían, dependiendo de la actividad que realice la camarera de piso, es decir, si solo se dedica a la limpieza de habitaciones o del hotel en general.

"En los contratos de ocho horas, pasan un día entero limpiando de nueve a cinco, pero en la mayoría de esos casos están una o dos horas limpiando zonas comunes", explicó Leonova.

En cambio, los contratos de seis horas diarias consisten en "limpiar habitaciones". "Estos suelen ser de 9:00 a 15:00, por ejemplo", agregó.

A pesar de que el horario es de mañana, como explicó con anterioridad Leonova, en caso de urgencias explicó que "suele haber una camarera de pisos de guardia que se encarga de cualquier tipo de preparación, pero por lo general, las habitaciones se limpian siempre por la mañana".

Sobre los salarios, la joven lituana consultó la plataforma de empleo InfoJobs, donde consiguió "176 ofertas". Además, consultó en distintas zonas de España y comparó los salarios en cada una.

"Una oferta en Valencia con experiencia de al menos un año, tipo de contrato fijo discontinuo con jornada intensiva de mañana de 9:00 a 14:00 y el salario según convenio", leyó la primera oferta.

La siguiente oferta era en Ávila, con jornada completa y un tipo de contrato fijo discontinuo: "Entre 14.000 y 15.000 euros brutos al año (...) el sueldo tiene que ser unos 1.200 y 1.300 euros mensuales más o menos", continuó.

Acto seguido, leyó una oferta en Ibiza, también con contrato fijo discontinuo y jornada completa y con un salario de "1.900 o 2.000 euros brutos al mes".

"El sueldo para seis horas ahora mismo en sitios de tres estrellas o más son 1.060 euros limpios al mes y en los sitios de cuatro estrellas son 1.100 euros limpios mensuales, trabajando seis horas al día", expresó Leonova.

Con esto, recalcó que en los inicios de temporada, por ejemplo verano, suele haber más vacantes. No obstante, advirtió que "no os fiéis porque hay muchísimos problemas a la hora de tener un trabajo como camarero de piso en hoteles".

Trabajar como Camarera de Pisos en España

Tras dicho preámbulo optó por comentar cómo son las condiciones laborales en este sector. A modo de contexto, este sector es conocido por sus condiciones precarias y por la falta de cumplimiento de convenios por parte de los hoteles.

"No penséis que trabajar de camarero de pisos en limpieza es fácil, no es para nada fácil", comenzó recalcando. "Yo he visto personalmente hoteles cómo a mis conocidos los estaban reventando trabajando", denunció.

Con esto, expuso que "las condiciones de trabajo no son buenas" y lanzó una advertencia: "Hay que tener cuidado porque sigue habiendo hoteles que están explotando a sus trabajadores porque no son suficientes para cubrir sus puestos de trabajo".

"El problema es que en muchos hoteles la cantidad de tareas por trabajador es descomunal, hasta el punto en que la gente no puede", sentenció. Es cierto que muchos que se dedican a este sector denuncian que sufren lesiones debido al constante esfuerzo que exige la jornada.

Una de estas trabajadoras fue incluso la madre de la lituana que "le salió un problema de salud a raíz de trabajar en un hotel donde no tenían suficientes trabajadores". Así, definió dichas condiciones como que "es inhumano, es una explotación laboral en toda regla".

Finalmente, concluyó recomendando a aquellos que intenten dedicarse a este sector que tengan en cuenta dichas condiciones y repitió que "no os penséis que es fácil".