Alina Giurgea, directora de un negocio de gestión de deudas: “Más de 400.000 clientes han dejado de ser deudores”

Las claves nuevo Generado con IA Kruk, empresa polaca de gestión de carteras de deuda, lleva 10 años en España y cuenta con más de 500 empleados dedicados a promover la gestión financiera responsable. La directora general de Kruk España, Alina Giurgea, destaca que han ayudado a más de 400.000 clientes a salir de situaciones de deuda y reintegrarse en la actividad económica. El modelo de Kruk consiste en adquirir préstamos impagados y ofrecer soluciones personalizadas a los deudores para facilitar el pago y su recuperación financiera. Giurgea recalca la importancia de la educación financiera y de recurrir a empresas de confianza en lugar de dejarse llevar por información errónea sobre préstamos y deudas.

Kruk es una empresa fundada en Polonia especializada en la gestión de carteras de deuda. Tras 10 años en España, ha conseguido formar una plantilla de más de 500 trabajadores y se han dedicado a promover una gestión financiera responsable.

De esta manera, Alina Giurgea, directora general de Kruk España, habló con EL ESPAÑOL sobre esta empresa que considera que forma parte de un sector que "está un poco en la sombra".

La directora destacó que su principal cometido al trabajar con personas en situación de vulnerabilidad y en situación de impago, es, además de ayudar, conseguir que las personas planifiquen sus finanzas y utilicen su dinero responsablemente.

"Un sector en la sombra"

Giurgea explicó "en términos muy simples" la actividad de Kruk. Todo empieza cuando una persona pide un préstamo, en ese momento los bancos toman previsiones en el caso de que exista un riesgo de impago. Esto es lo que se llama un porfolio con productos o soluciones en caso de impago.

Ahora bien, cuando la persona se retrasa en pagar las cuotas mensuales de dicho préstamo, entran en juego estos mecanismos de previsión del banco. "Primero intentan externalizar los portafolios y hay empresas como la nuestra que actuamos como mandatarios de los bancos", expuso.

En esta primera línea de actuación, estas empresas, como Kruk, funcionan ofreciendo al cliente "las soluciones y los productos que el banco puede darles".

Según continuó la directora, llega un punto en el que el banco puede decidir vender un préstamo impagado a otras empresas porque mantenerlos no forma parte de su línea de negocio: "Ahí es donde intervenimos nosotros en nuestra segunda línea de negocio, que es la más importante".

Dicha segunda línea de negocio consiste en comprar estos préstamos, llamados non-performing loan, en su caso sin garantía. "Una vez que este préstamo entra en nuestro porfolio, intentamos contactar con los clientes y ofrecer soluciones que se adapten a la situación de la persona", añadió.

En otras palabras, estudian la situación económica actual de la persona y buscan soluciones que se adapten, algo que "un banco no puede ofrecer porque es un coste que no tiene sentido para su actividad".

Con esto, "una vez que estos clientes empiezan a pagar el dinero se reintegra en el circuito económico y muchas veces estas personas se reintegran también en la actividad económica", manifestó Giurgea.

"En Kruk, a día de hoy, tenemos más de 400.000 situaciones de deuda que se han pagado, han dejado de ser deudores y muchas veces son clientes que se han podido reintegrar y han podido coger otro préstamo y rehacer su vida", compartió con EL ESPAÑOL la directora general.

"Nosotros cubrimos una parte del ciclo financiero que está un poco en la sombra, la gente no sabe lo que hay, pero es una parte importantísima", enfatizó Giurgea.

Confesó que la parte más complicada de esta línea de trabajo es conseguir la confianza del deudor, ya que existe esta figura del "cobrador del frac" o de los fondos malos.

Esto, al final, comentó la directora general que "crea una desconexión, que no tienes confianza y cuesta al inicio crear ese vínculo y hacer que las personas entiendan que intentamos ayudarles".

Sin embargo, comentó que a pesar de lo que pueda parecer "no tenemos un nivel de impago preocupante en España, es solo un 3% a día de hoy". No obstante, como continuó la directora, sí existe "una vergüenza" muy grande al hablar de deudas.

"Compra ahora y paga después"

Giurgea comentó que posiblemente desde la conocida crisis del 2008, mucha gente teme endeudarse, pero "no hay otra opción". La deuda al final supone algo común y la clave es utilizarlo como una estrategia.

"Hoy en día para acceder a una vivienda, es muy difícil sin un préstamo y la idea de coger un préstamo en sí mismo, no es mala y no es complicado", explicó.

De izquierda a derecha: Alina Giurgea, directora general de Kruk España, Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores, y Dositeo Amoedo, presidente y fundador de la AEPF Foto cedida

Parte del problema está, principalmente en que es muy fácil acceder a estos préstamos, con lo cual, comentó que es importante educarse y saber exactamente qué conllevan estos préstamos antes de firmar y "filtrar la información".

En este sentido recalcó la importancia de "apoyarse en empresas que tienen credibilidad, historia y no escuchar todo lo que vemos en internet que a veces es información errónea".

"Está muy normalizado el compra ahora y paga después, como que al final la gente decide un poco por encima de sus posibilidades en base a la deuda", comentó la directora.

Con esto, aconsejó que el ahorro supone un hábito que "no siempre es fácil", por ello manifestó que, a pesar de que es fácil cometer errores a nivel financiero, la clave está en tomar acción y "hacer algo, cambiar, tener objetivos, estar en control... Creo que eso se debería practicar más".