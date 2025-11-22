Belén, dueña de una administración: "Gano 90 céntimos por cada décimo de la Lotería de Navidad que vendo"

Las claves nuevo Generado con IA Belén Torrente, auditora y dueña de una administración de lotería en Madrid, gana solo 90 céntimos por cada décimo de Lotería de Navidad vendido, pese a que el precio al público es de 20 euros. Las comisiones para los loteros bajan al 4,5% durante la campaña de Navidad, mientras que el resto del año son del 6%, lo que incrementa la presión sobre sus ingresos pese al aumento de la carga de trabajo. Los costes de la administración han subido un 19,4% desde 2020 debido al aumento del Salario Mínimo Interprofesional, mientras que la comisión apenas ha variado. Los loteros reclaman una subida de la comisión al 6%, un aumento del precio del décimo a 25 euros y que el primer premio pase de 400.000 a 500.000 euros, además de mayor visibilidad en la promoción oficial.

Llego a la administración de lotería Botes de Suerte 377 (Chamartín, Madrid), una trabajadora me abre la puerta y entro en el corazón de un negocio destinado a repartir suerte entre los españoles durante todo el año. En especial, de cara a la Lotería de Navidad, que se celebra exactamente dentro de un mes, el próximo 22 de diciembre.

Me recibe Belén Torrente, auditora de cuentas de profesión y vendedora de lotería por vocación. La dueña del local, que estuvo varios años trabajando en Singapur, me atiende en su despacho, ubicado en la parte posterior del establecimiento. Allí, combina la gestión de los décimos con su otro trabajo de auditora de cuentas."Trabajo hasta 60 horas semanales, pero mi objetivo es poder dedicarme sólo a la lotería en el medio plazo", cuenta a EL ESPAÑOL.

Compró la administración en 2020, llegó la pandemia y, tras dos años muy duros, empezó a remontar. Ahora consigue una rentabilidad anual del 4%, pero Belén y muchos otros loteros reclaman una subida de las comisiones. "Sólo gano 90 céntimos por cada décimo de Lotería de Navidad que vendo", cuyo precio asciende, como bien saben los jugadores habituales, a los 20 euros.

Subida de las comisiones a los loteros

Las comisiones que perciben los gestores por vender lotería durante todo el año son del 6%. Sin embargo, en la campaña de Navidad, que arranca en julio, se reduce al 4,5% a pesar de que la carga de trabajo y la dedicación de los vendedores se duplica, tal y como nos confirma la entrevistada: "Ahora, este último mes, empezamos a trabajar en festivos y a hacer horas extra".

Según Anapal (Asociación Española de Administraciones de Lotería), el 44% del colectivo no crece o apenas se sostiene y un 15% ya se reconoce en riesgo directo. De hecho, más de la mitad de los loteros, un 52,7%, ha visto caer sus beneficios este año.

En el caso de Belén, consigue aumentar sus ingresos paulatinamente, pero lo mismo ocurre con los costes. Muy precisa con las cifras, asegura a este periódico que, desde 2020, con la subida progresiva del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), sus costes salariales han aumentado un 19,4%. "En cambio, a nosotros nos han subido la comisión sólo del 4% al 4,5%. Deberían subirla hasta el 6%, como en el resto de sorteos del año", manifiesta la lotera madrileña.

En esta campaña de Navidad, 'Botes de Suerte' ha vendido 269.160 euros en décimos, pero la administración sólo se ha llevado 12.112 euros. Es decir, de cada décimo que se vende, el negocio sólo ingresa 90 céntimos. De aquí al final de la campaña, aspira a obtener hasta 25.000 euros en ingresos, aunque esa partida la deben librar en las próximas cuatro semanas.

Belén trabajando en su despacho.

"Con este dinero tengo que pagar el alquiler del local, los salarios, las cotizaciones a la Seguridad Social e incluso modificaciones en el local que me exigen en la inspección de Loterías y Apuestas del Estado, como la reforma del búnker, que me costó 30.000 euros. Si no lo hacía, no cumplía con la normativa", recalca con resignación.

En este contexto, los loteros reclaman un cambio profundo en el sistema. Por un lado, aumentar la dotación del primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad de los actuales 400.000 euros a 500.000 euros por décimo porque "con la subida del coste de la vida hay que actualizar el premio".

Aumento del premio y del precio

Y, en paralelo, subir el precio del décimo de los 20 a los 25 euros. Ambas subidas deben ir de la mano. Y el argumento es claro: "Debemos ser el único producto que no ha subido de precio en los últimos 20 años", apostilla. Eso sí, estas medidas deben ir acompañadas también de la equiparación de las comisiones de los loteros al 6%.

Según una encuesta lanzada por Anapal, si la situación no mejora, 7 de cada 10 loteros se muestra dispuesto a participar en movilizaciones para reclamar sus derechos. La negociación promete ser dura, aunque "Loterías ya ha empezado a ver las orejas al lobo", indica la auditora.

"La mejor publicidad es que te toque un premio"

En cuanto a la promoción del local, depende exclusivamente de ellos mismos. "Sólo publicitan a Doña Manolita", protesta Belén. Y concluye: "La mejor publicidad es que te toque un premio, a partir de ahí tus ventas suben un 20%". Hito que podría ocurrir en un mes, ya que hasta ahora sólo ha repartido un premio en sorteos ajenos a la Navidad.

Las navidades en España están ligadas al sorteo de la Lotería, es una tradición que cala de lleno en los ciudadanos, comparable al día de Reyes o a las uvas. "Hay gente que se gasta 2.000 euros sólo en la campaña de Navidad", revela la dueña. Por eso es importante cuidar a los gestores de los décimos y números que pueden catapultarlos hacia una vida con muchas menos preocupaciones económicas.