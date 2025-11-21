-
El alcalde de Cangas del Narcea ya se encuentra en el exterior de la explotación
El aviso del accidente fue a las 16:58 horas, y ha producido en el nivel -2 de una explotación minera subterránea, a un kilómetro y medio de la entrada, por "un hundimiento del terreno", ha apuntado desde el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (112-Asturias).
El alcalde de Cangas del Narcea, Luis Fontaniella, ya se encuentra en el exterior de la explotación minera y, según ha apuntado a EFE, se encuentra a la espera de recibir más información una vez que los primeros miembros del operativo de rescate ya se han adentrado en el interior de la mina.
Este accidente minero, del que aún no se conocen sus consecuencias más allá de las tres personas desaparecidas, se produce después de que el pasado 31 de marzo perdieran la vida cinco mineros por una explosión de gas grisú en una mina de Cerredo, en el concejo de Degaña, también en el suroccidente asturiano
-
Renuncia de la Brigada de Salvamento Minero
El incidente tiene lugar un día después de que la Brigada Central de Salvamento Minero denunciara la acumulación de más de 9.000 horas extra sin pagar y “años de incumplimientos laborales”, reclamando regresar a sus puestos originales. Los brigadistas critican el “abandono total del cuerpo” por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y de la dirección de Hunosa, al no proporcionar una plantilla adecuada, incumplir los acuerdos laborales y salariales vigentes desde hace años según sus estatutos y “favorecer, en la práctica, su desmantelamiento progresivo ante la falta de relevo generacional”.
La Brigada Central, creada en 1912 y gestionada por la Asociación de Salvamento de Minas, presta asistencia presencial las 24 horas del día en emergencias industriales, imparte formación especializada en trabajos en espacios confinados y atmósferas explosivas, y colabora con Protección Civil, Bomberos, Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias.
Los brigadistas fueron los primeros en actuar en el accidente de la mina de Cerredo, donde recuperaron los cuerpos de cinco mineros y atendieron a cuatro heridos.
-
Los servicios de emergencia ya se encuentran en el lugar de la explotación
La Brigada de Salvamento Minero, ha conseguido llegar en helicóptero al lugar del derrumbe para intentar rescatar a los tres mineros atrapados.
-
Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias: "Me encuentro fuera de Asturias"
El Presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, publicó a través de su red social X un comunicado expresando que actualmente no se encuentra en el Principado pero que "estoy organizando ya mi regreso con carácter inmediato".
El Servicio de Emergencias del Principado, así como la Brigada de Salvamento Minero, se están desplazando ya al lugar del accidente minero en Cangas del Narcea.— 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) November 21, 2025
También se dirige allí el Consejero de Ciencia, Industria y Empleo así los Directores Generales de Minería y…
-
Informaciones confirman que hay un tercer atrapado
La tarde de este viernes, alrededor de las 17:00 horas, hubo una explosión en una mina en Cangas del Narcea, Asturias. Los efectivos de rescate se dirigieron a la zona en vista de que dos mineros habían quedado atrapados en el segundo nivel de la mina, a un kilómetro y medio de la boca de la explotación.
No obstante, según informó el medio La Nueva España, se confirmó más adelante que había un tercer atrapado dentro de la mina.
-
Al menos dos desaparecidos en un accidente minero en Cangas del Narcea (Asturias)
Al menos dos personas están desaparecidas tras un accidente registrado en una explotación minera ubicada en la localidad de Vega de Rengos, en el concejo asturiano de Cangas del Narcea, a causa de un desprendimiento de carbón, han informado a EFE fuentes del Gobierno del Principado y de la Guardia Civil.
Las fuentes apuntan que el accidente se ha producido en el nivel -2 ó -3 de una explotación minera subterránea.
Al lugar del accidente, situado a más de cien kilómetros de Oviedo en el suroccidente asturiano, se están desplazando los servicios de emergencia, incluida la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa en el helicóptero del 112 Asturias, han confirmado a EFE fuentes de la hullera publica.
También se han movilizado dos inspectores del servicio de minas del Principado de Asturias, así como el director general de Energía y Minería del Gobierno autonómico, Javier Cueli, han añadido desde el Ejecutivo asturiano.
Aunque aún se dispone de poca información de lo ocurrido, al parecer el accidente se habría producido por un desprendimiento de material de la explotación minera.
Este accidente minero, del que aún no se conocen sus consecuencias más allá de las dos personas desaparecidas, se produce después de que el pasado 31 de marzo perdieran la vida cinco mineros por una explosión de gas grisú en una mina de Cerredo, en el concejo de Degaña, también en el suroccidente asturiano.
Sociedad