El aviso del accidente fue a las 16:58 horas, y ha producido en el nivel -2 de una explotación minera subterránea, a un kilómetro y medio de la entrada, por "un hundimiento del terreno", ha apuntado desde el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (112-Asturias).

El alcalde de Cangas del Narcea, Luis Fontaniella, ya se encuentra en el exterior de la explotación minera y, según ha apuntado a EFE, se encuentra a la espera de recibir más información una vez que los primeros miembros del operativo de rescate ya se han adentrado en el interior de la mina.

Este accidente minero, del que aún no se conocen sus consecuencias más allá de las tres personas desaparecidas, se produce después de que el pasado 31 de marzo perdieran la vida cinco mineros por una explosión de gas grisú en una mina de Cerredo, en el concejo de Degaña, también en el suroccidente asturiano