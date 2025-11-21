Quique (47), propietario de 20 mini pisos: "Compré un chalet de 200.000€ y lo convertiré en 9 viviendas de entre 25 y 40m²"

Las claves nuevo Generado con IA Quique Escrivá, propietario de 20 mini pisos, está transformando un chalet de 200.000 euros en nueve viviendas de entre 25 y 40 metros cuadrados en Valencia. La apuesta por mini pisos surge como respuesta a la crisis de vivienda en España, donde los altos precios y la escasez de inmuebles dificultan el acceso a una vivienda digna para jóvenes y familias con ingresos medios. Cada mini piso se alquilará entre 350 y 500 euros al mes, ofreciendo una alternativa más asequible en comparación con el mercado de habitaciones en grandes ciudades. La inversión total para la compra y reforma asciende a 400.000 euros, con una rentabilidad estimada entre el 15% y el 16%, según Escrivá.

Con la gran crisis de la vivienda que tiene España hoy en día, encontrar una vivienda a un precio asequible en alquiler se ha vuelto una misión casi imposible.

Por esa razón, la mayor parte de las personas decide alquilar habitaciones sueltas o, si no, optar por mini pisos, viviendas de pequeño tamaño ideales para una o dos personas y con un precio menor.

Así, uno de los inversores inmobiliarios aprovechando esta idea es Quique Escrivá, propietario de 20 mini pisos y que reveló cómo está convirtiendo un chalet en otras nueve viviendas.

Nuevo hogar: mini piso

España enfrenta una crisis de vivienda marcada por el encarecimiento constante de los alquileres y la escasez de inmuebles disponibles, especialmente en las grandes ciudades.

Esta situación ha dejado a jóvenes, trabajadores con salarios medios y familias monoparentales en una posición vulnerable, obligándolos a destinar una parte cada vez mayor de sus ingresos solo a poder pagar un techo digno.

En este contexto, los mini pisos se presentan como una alternativa más asequible para quienes cuentan con menos recursos.

Estos espacios reducidos permiten a los inquilinos acceder a un alquiler más bajo sin renunciar a la independencia que ofrece vivir por cuenta propia.

Aunque no sustituyen la necesidad de viviendas de mayor tamaño, los mini pisos ayudan a mitigar la presión del mercado, ofreciendo soluciones temporales y económicas frente a la creciente dificultad de acceder a un hogar convencional en las ciudades más caras.

De tal manera, Quique Escrivá vio en los mini pisos una oportunidad de negocio y así lo mostró en el canal de YouTube de Diego Revuelta.

"Estos minipisos cubren un rango de 350 a 450 euros. Son mini pisos y algunas habitaciones premium", aseguraba Quique, explicando cómo esta oportunidad de vivienda es mucho más asequible que habitaciones en grandes ciudades.

El inversor inmobiliario mostró cómo actualmente se encuentra incrementando su oferta inmobiliaria: "Esto era un chalet, de aquí se van a sacar nueve mini pisos. Esto era un bar y garaje, era parte de la casa, y de aquí saldrán tres mini pisos".

A lo largo del vídeo, Quique enseñaba las diferentes zonas de la construcción del chalet y cómo poco a poco se estaba convirtiendo en un edificio de mini pisos.

"Cocina, cuarto de baño y luego la zona de estar. Este medirá 25-26 metros cuadrados y lo alquilaremos por 450 euros. El precio medio de una habitación en Valencia", apuntaba Escrivá.

En la planta de arriba mostraba más viviendas: "Arriba hay uno de dos habitaciones y un cuarto de baño. Luego hay otro de un dormitorio. El cuarto de baño lo aprovechamos. Este se alquilará en unos 500 euros y ocupa 40 metros cuadrados".

También se mostraba especialmente orgulloso de la terraza del chalet que dividiría en dos mini terrazas para los dos pisos de la planta alta. "Es para ellos. Uno con barbacoa y el otro se puede poner lo que quiera, mide 40 metros cuadrados", afirmaba.

Y eso no era todo, dado que Escrivá también tenía planes para las plantas por debajo del chalet. "Abajo vamos a sacar dos mini pisos más, ten en cuenta que aquí van ventanales".

"Y de aquí sacamos cuatro trasteros para guardar cosas. Abajo habrían seis trasteros más. Vienen con el mini piso. Los trasteros miden 15-16 metros cuadrados", contaba.

Asimismo, el inversor explicaba cómo al ser viviendas tan pequeñas, aprovechaban al máximo los espacios, poniendo camas con canapé o colocando trampillas en el techo.

Esta inversión se trata de un desembolso de 200.000 euros por la propiedad y luego otros 200.000 euros por la reforma. "Hay una parte de la reforma que se paga con fondos propios y luego unos 1.200 euros de hipoteca. Hay una rentabilidad de en torno al 15 o 16%", señalaba el inversor.

"Es algo que me gusta, estoy aportando viviendas a la sociedad", confesaba Escrivá.