La Navidad más emocionante se vive con música y gastronomía en WAH Show Madrid

Un espectáculo que reinventa el ocio y se consolida como referente europeo.

Las claves nuevo Generado con IA WAH Show Madrid ofrece una experiencia navideña única que combina música en directo, gastronomía internacional y entretenimiento en un espacio inmersivo de más de 5.000 m² en Ifema. El espectáculo se divide en tres actos: un Food Hall con sabores del mundo y actuaciones, un teatro musical de alto nivel y un Aftershow con DJs para cerrar la noche. WAH Show se consolida como uno de los espectáculos más innovadores de Europa, con tecnología de última generación y un equipo de más de 150 profesionales. A partir del 4 de diciembre, WAH Show estrena sesiones especiales de Navidad, ideales para celebraciones, regalos y encuentros tanto familiares como de empresa.

La Navidad es esa época del año en la que las ganas de reunirse, celebrar y compartir momentos únicos se reavivan con más fuerza que nunca.

Por ello, qué mejor oportunidad que en WAH Show Madrid. Cenas o comidas de empresa, reencuentros con amigos o una cita, cualquier excusa es buena para dejarse sorprender por su universo inmersivo.

Tras más de 1.000 funciones a sus espaldas y medio millón de espectadores desde su estreno, WAH Show ha demostrado su talento al transformar cada noche en un recuerdo irrepetible. Además, se ha convertido en un fenómeno cultural único en Europa.

Un viaje sin igual dividido en tres actos

Carta WAH

Desde el momento en que el visitante llega a las inmediaciones del Espacio WAH en Ifema Madrid, se despide del mundo tal y como lo conoce y se adentra en un universo de más de 5.000 m² diseñado para despertar todos los sentidos.

El público se sumerge en un recorrido dividido en tres actos. Todo comienza en el Food Hall donde se mezclan sabores de distintos rincones del planeta con actuaciones en vivo. Después, llega el turno del WAH Theatre, un espectáculo musical de primer nivel. Y para cerrar la experiencia, el Aftershow pone el broche final a la experiencia con una fiesta en la que los DJ’s mantienen la energía y la música en lo más alto.

El plan perfecto para celebrar y compartir

Con el final del año a punto de llegar, las ganas de juntarnos, brindar y crear nuevos recuerdos se multiplican. WAH Show se convierte en el escenario ideal para vivir celebraciones que dejan huella. Porque celebrar en WAH es hacerlo por todo lo alto.

WAH Show Madrid ofrece experiencias hechas a medida para grupos: menús especiales, espacios privados, barra libre y un servicio atento a cada detalle para que cada velada sea única. Una vivencia sin igual en la que mayores y pequeños disfrutan por igual.

Uno de los espectáculos más innovadores de Europa

WAH Show es un proyecto concebido, producido y desarrollado por completo en España, una prueba del talento creativo y técnico que existe en nuestro país.

Con una puesta en escena impactante –incluyendo una pantalla LED de 240 m², sonido envolvente 360º y un equipo multidisciplinar formado por más de 150 profesionales—, WAH se ha consolidado como uno de los espectáculos más innovadores de Europa.

Su éxito es tal que Tripadvisor lo ha reconocido dentro del 10% de las mejores experiencias del mundo. WAH Show ha marcado un punto de inflexión en el ocio nacional y se ha convertido en todo un referente del entretenimiento.

Regalar WAH, una apuesta segura

Si la idea es sorprender, regalar WAH es un acierto infalible. Porque este show es un viaje sensorial que mezcla música, gastronomía y celebración en un entorno único donde cada instante se convierte en un recuerdo especial.

Las tarjetas regalo WAH, disponibles desde 50 €, permiten personalizar el diseño, añadir una dedicatoria y enviarlas al momento. Un regalo fácil de preparar pero imposible de olvidar.

A partir del 4 de diciembre, el show estrenará sus sesiones especiales de Navidad, con una atmósfera festiva y una energía única que lo convierten en el plan perfecto para disfrutar o regalar en estas fechas

Entradas y horarios

WAH Show se representa de jueves a domingo en el Espacio WAH, Ifema Madrid:

Jueves a sábado: la función comienza a las 19:30 horas.

Sábados y domingo matinal: la función comienza a las 13:30 horas.

Las reservas pueden hacerse en su página web en www.wahshow.com o llamando al +34 910 736 201 en este horario: lunes a viernes de 9:00 a 22:00 horas y fines de semana y festivos de 9:00 a 21:00 horas.