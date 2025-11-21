La Ley de Arrendamientos confirma el pago de la tasa de basuras por el inquilino: “Debe constar por escrito”

Las claves nuevo Generado con IA La nueva tasa de basuras, obligatoria por ley desde 2025, debe ser establecida por los ayuntamientos para cubrir los costes reales de la gestión de residuos. La Ley de Arrendamientos Urbanos permite que el pago de la tasa de basuras recaiga sobre el inquilino, siempre que esté pactado por escrito en el contrato de alquiler y se especifique el importe anual. En ausencia de acuerdo expreso, el propietario sigue siendo responsable del pago de la tasa, aunque la normativa recomienda que sea asumida por quien genera los residuos, es decir, el inquilino. Si el inquilino no paga la tasa acordada en el contrato, el casero puede rescindir la relación contractual o iniciar un proceso de desahucio.

La nueva tasa de basuras está desatando la protesta de muchos vecinos en diferentes localidades de España como Cangas de Morrazo (Pontevedra) o Alcorcón (Madrid). Una norma que se aplica en 2025 y responde a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

La misma obliga a los ayuntamientos a establecerla para cubrir los costes reales de la gestión de residuos. La misma daba a los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes un plazo de tres años para que fijaran una tasa de basuras. Aquellos que la tenían incorporada en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) deberán separarla del mismo.

La duda que surge es qué ocurre en aquellos inmuebles que están alquilados: si la tasa la deben de pagar los propietarios o los inquilinos. A continuación, te explicamos cómo queda la situación en este caso.

Gastos del casero y del inquilino

Cuando se firma un contrato de alquiler, hay determinados gastos que los asume el casero y otros que recaen en el inquilino. Poniendo el foco en este último, y a modo de ejemplo, debe asumir el pago del agua o de la electricidad. Pero ¿qué pasa con los impuestos de las diferentes administraciones como los ayuntamientos?

Volviendo al caso del IBI, es el propietario de la vivienda en alquiler el que se hace cargo del impuesto. Y, como se ha dicho, hay consistorios que incluyen la tasa de basuras en el mismo. A partir de abril, como ya se ha dicho, deben separarse ambos tributos.

La duda surge, entre casero e inquilino, porque la nueva tasa de basuras recomienda que sea el productor de los residuos quien asuma el pago. Llegados a este punto conviene revisar otra ley, en concreto, la de haciendas locales.

La misma dice que el sujeto pasivo de la tasa es quien resulta beneficiario del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, su tratamiento y eliminación. Por tanto, sería quien ocupa la vivienda (el inquilino). Eso sí, recomienda que es conveniente pactar quién asume el impuesto.

En este punto, conviene echar un vistazo al artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU): “Las partes podrán pactar que los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda arrendada o a sus accesorios, sean a cargo del arrendatario”.

Por tanto, y si así se acuerda entre las partes, el pago de la tasa de basuras podría recaer en el inquilino. “Para su validez, este pacto deberá constar por escrito y determinar el importe anual de dichos gastos a la fecha del contrato”, especifica dicho artículo 20 de la LAU.

La norma también deja claro que “los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador”. Un documento que incluye información relativa a las partes que lo firman, la vigencia del mismo, la renta a pagar o las causas que pueden llevar a la rescisión.

También puede incluir cláusulas concretas como quién paga los gastos de la comunidad de vecinos o, por qué no, la tasa de basuras.

Si acaba acordándose que sea el inquilino, es recomendable que se ponga en el documento cuál es la cantidad a desembolsar en ese primer año. Y, si no la paga, el casero puede poner una demanda de desahucio o rescindir la relación de manera unilateral.