La empresa que busca revolucionar para siempre la historia del tabaco con sus productos sin humo

Philip Morris International se encuentra inmersa en un proceso de transformación hacia un futuro sin humo, con la que pretende eliminar para siempre el cigarrillo convencional.

Las claves nuevo Generado con IA Philip Morris International apuesta por productos sin humo, invirtiendo 14.000 millones de dólares en investigación y tecnología para desarrollar alternativas como dispositivos de tabaco calentado y vapeadores. La compañía busca reducir la demanda de cigarrillos tradicionales y acelerar un futuro libre de humo, respaldando sus productos con evidencia científica que indica menores niveles de sustancias nocivas respecto al tabaco combustible. Actualmente, los productos sin humo representan el 41% de los ingresos globales de Philip Morris y están disponibles en 100 mercados, marcando el avance hacia su transformación en una empresa tecnológica y científica. El objetivo de Philip Morris es erradicar el cigarrillo convencional en aproximadamente una década, promoviendo alternativas dirigidas exclusivamente a fumadores adultos que de otro modo seguirían con el hábito.

Philip Morris International (PMI) es una de las compañías tabaqueras más grandes del mundo. Con más de 175 años de historia, esta empresa lleva los últimos 15 años tratando de hacer frente a una transformación radical: pasar de ser una empresa asociada al humo a otra que esté libre de él.

Esto se debe a que el humo —y no la nicotina— es lo que contiene la mayor parte de las sustancias químicas nocivas que afectan al organismo, por ello, la compañía inició investigaciones para eliminar la combustión de sus productos.

De esta forma, Philip Morris International está centrada en desarrollar tecnología que calienta, en lugar de quemar. Al no producirse la combustión en estos nuevos productos sin humo, se genera un aerosol radicalmente diferente al humo del cigarrillo, con niveles promedio mucho más bajos de sustancias dañinas o potencialmente dañinas.

Este tipo de productos constituyen, según la evidencia científica, una mejor alternativa para los más de 1.000 millones de fumadores que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay en el mundo a pesar de las políticas de reducción y cese del hábito tabáquico.

Por supuesto, estas alternativas no son inocuas, y con su uso generalmente se inhala nicotina, que es adictiva; por ello, están dirigidas únicamente a fumadores adultos que de otro modo seguirían con el hábito. Entre los productos sin humo de Philip Morris International se encuentran los dispositivos para tabaco calentado y vapeadores, que la empresa desarrolló tras una inversión de 14.000 millones de dólares en ciencia e innovación.

La nueva estrategia de Philip Morris International

Según el CEO de la multinacional, Jacek Olczak, su objetivo es “cambiar el mundo y conseguir un futuro libre de humo”. El dirigente de la compañía señala que "la evidencia científica es clara: las alternativas sin combustión pueden acelerar el fin del cigarrillo. Es hora de que pase a la historia".

La transformación de esta empresa "busca reducir la demanda de cigarrillos a largo plazo, asegurando que el descenso del consumo sea sostenido y, ojalá, más rápido", tal y como señala Moira Gilchrist, presidenta global de Comunicación de Philip Morris International.

El camino hacia un futuro sin humo parece funcionar a Philip Morris International, debido a que "las cifras muestran el cambio: estamos ofreciendo mejores alternativas a los fumadores adultos y acelerando el fin de los cigarrillos", según Stefano Volpetti, presidente de Productos Inhalados Libres de Humo. A fecha de septiembre de 2025, los productos libres de humo suponen el 41% de sus ingresos netos globales y están presentes en 100 mercados.

Así, la empresa busca ser una compañía tecnológica y científica enfocada en un objetivo ambicioso: un mundo libre de humo. Para conseguirlo, PMI se centrará en más inversión, investigación y acceso a la evidencia disponible sobre las alternativas que representa su catálogo sin humo.

Cambiar un hábito tan arraigado en la sociedad como fumar cigarrillos convencionales requiere tiempo, en concreto, según las previsiones de Philip Morris International, el fin de estos productos dañinos para la salud podría llegar en cerca de una década. Con este gran cambio, la compañía busca no solo reescribir su historia, sino cambiar la historia del tabaco para siempre.