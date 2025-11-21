Un carpintero, sobre los salarios en los oficios manuales: "Una persona que no sabe nada ya empieza cobrando 1.500€"

Montaje de Carlos Sancho y una imagen de un carpintero con un taladro. iStock

Las claves nuevo Generado con IA Carlos Sancho, carpintero y empresario alicantino, afirma que un aprendiz en su sector comienza cobrando 1.500 euros brutos al mes. Sancho destaca que el coste real para la empresa supera los 2.100 euros mensuales, considerando Seguridad Social, formación y materiales estropeados. Según el convenio, el salario mínimo en el sector es de 18.000 euros brutos anuales, pero los empresarios asumen gastos adicionales. En su empresa, las condiciones laborales incluyen jornada de 8:00 a 16:00, media hora de descanso, vacaciones y fines de semana libres, sin horas extra.

En España hay un debate entre empresarios y trabajadores en el que ambos tienen las posiciones muy claras. Los primeros creen que pagan demasiados impuestos, lo que dificulta la contratación; los segundos argumentan que su salario no es suficiente para construir un futuro de garantías y afrontar así el aumento generalizado de los precios.

En este sentido, Carlos Sancho, carpintero alicantino con 15 años de experiencia y CEO de Alisombra, empresa de protección solar y carpintería de aluminio; ha cuestionado la idea de que los empresarios deberían pagar más a los empleados. En su sector, asegura, "una persona que no sabe nada o prácticamente nada ya empieza cobrando 1.500 euros brutos al mes".

Esta afirmación tiene lugar en el marco de un vídeo de su cuenta de TikTok en el que ha respondido a algunos de los comentarios que le han dejado los internautas en su perfil (@charlysancho_), en general críticos con los empresarios y las remuneraciones que ofrecen.

Costes para la empresa

Carlos sostiene que el convenio establece que los trabajadores deben cobrar como mínimo 18.000 euros brutos al año, pero que él tiene que desembolsar mucho más dinero.

"Si sumamos el coste de la Seguridad Social y otros costes que hay, son 2.100 euros mensuales", afirma el carpintero. Y añade: "Aparte, hay que perder tiempo en formar a esta persona, más el material que va a estropear porque, es evidente, cuando está aprendiendo, se equivoca y estropea cosas. Al final el coste yo creo que es bastante alto".

Así, subraya que el coste real para el empleador es bastante más elevado. Según la empresa de software destinada a los recursos humanos, Factorial, la cuantía real de contratación se desglosa de la siguiente manera:

70%: nómina que percibe el trabajador.

20%: seguros sociales, es decir la Seguridad Social.

10%: indemnización, prestación social o gasto en formación.

Y, según deja caer el protagonista del vídeo, el tiempo que se invierte en la formación de los nuevos empleados es incluso contraproducente. No obstante, un usuario le ha criticado que tilde de "perder el tiempo" el hecho de tener que formar a los trabajadores.

En cuanto a las condiciones laborales de su empresa, Carlos reivindica que son buenas y que sus propios asalariados le expresan su satisfacción. "Aquí se trabaja de 08:00 a 16:00 horas, con media hora de descanso para comer algo. Hay vacaciones, fin de semana libre y no se trabajan horas extra", desvela este empresario.