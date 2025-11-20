Paco, dueño de una empresa de reformas, sobre sus inversiones para la jubilación: "He comprado 4 casas y un terreno"

Las claves nuevo Generado con IA Paco Maqueda, dueño de una empresa de reformas en Madrid, ha basado su plan de jubilación en la inversión inmobiliaria, comprando cuatro casas y un terreno en Sacedón (Guadalajara). Su estrategia consiste en reformar las viviendas adquiridas para destinarlas tanto a uso propio como a negocio de alquiler vacacional. Paco inició su trayectoria profesional a los 14 años y, tras décadas en la construcción, fundó varias empresas, destacando actualmente Imahome, dedicada a reformas integrales. El empresario destaca que la inversión inmobiliaria es una alternativa atractiva de cara a la jubilación, especialmente ante la subida de precios y la alta demanda de alquileres.

Paco Maqueda es dueño de una empresa de reformas ubicada en Madrid. Su trayectoria lo convierte en un experto en el sector de la construcción. De empezar como aprendiz de marmolista en la empresa familiar a convertirse en propietario de un negocio de reformas con un volumen de trabajo muy alto.

Inició su carrera profesional muy pronto, a los 14 años en el taller de su padre. Tras 34 años, con la jubilación de su progenitor, se convirtió en empresario y fundó varias empresas, destacando un negocio centrado en la restauración de iglesias y licitaciones públicas.

Actualmente, en la recta final de su trayectoria profesional y a las puertas de la jubilación, está centrado en su gran proyecto: Imahome, una empresa de reformas que incluye servicios de albañilería, fontanería, alicatados, aire acondicionado, pintura y electricidad. En paralelo, ha invertido en vivienda. "He comprado 4 casas y un terreno", afirma en una entrevista en el podcast Sector Oficios.

Alquiler vacacional

Con las viviendas que ha adquirido en Sacedón (Guadalajara), busca reformarlas y darle dos usos diferentes. En primer lugar, un inmueble para él y su hijo; en segundo lugar, un negocio de alquiler vacacional.

"Ahora tengo que ir arreglándolas poco a poco para alquiler vacacional", indica Paco. Y explica que la decisión de acometer esta inversión se debe a que "al ver que eran casas económicas en el pueblo, puedo adquirirlas sabiendo que las puedo reformar yo mismo".

Así, este empresario ha empezado a construir su futuro más allá de la pensión de jubilación. Visualiza su jubilación como el inicio de una nueva etapa, incluso algo todavía más especial: "Con 65 años empiezo a vivir otra vez", expone durante la entrevista.

Como Paco, mucha gente apuesta por la inversión inmobiliaria, ya que es un activo muy rentable en este contexto de subida de precios de la vivienda y de alta demanda de alquiler de inmuebles o de alquiler vacacional.

Dueño de una empresa de reformas

Eso sí, relata que, a pesar de sentirse cansado del mundo de la construcción después de una carrera muy larga, sigue muy ligado a su oficio. "Al final, me gusta el día a día. Te gusta meterte en fregados porque no sabes hacer otra cosa, como si tienes un huerto", concluye el propietario de la empresa de reformas.

Su jubilación tendrá lugar a la par de la retirada de miles de trabajadores de oficios manuales que, en la actualidad, no tienen relevo generacional. Según la Fundación Laboral de la Construcción, solamente el 10% de la mano de obra son jóvenes menores de 30 años.