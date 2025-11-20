Iván, propietario de una empresa de limpieza que fundó con 300 euros: "Ahora quiero abrir en Miami"

Las claves nuevo Generado con IA Iván fundó una empresa de limpieza con solo 300 euros tras quedarse en paro y ante la amenaza de cierre del negocio de su madre. En su primer año, su empresa ha facturado 90.000 euros, principalmente enfocada en limpieza turística e industrial en la zona de Alicante. Iván planea expandir su negocio a Miami, atraído por su mercado turístico y las ventajas fiscales, aunque reconoce los desafíos de los altos costes laborales.

Hay negocios y negocios. Y hay empresarios que, desde el primer día, tienen en mente que dar el salto a otro país para expandir el suyo. Este es el caso de Iván, un autónomo que arrancó su negocio con 300 euros.

Un año después, ese negocio de limpieza ha logrado facturar 90.000 euros. “Estoy súper contento porque la cifra psicológica a la que quería llegar eran 100.000 euros”, afirma Iván en el podcast ‘Un café incapto’ junto al empresario José Elías.

Todo arrancó con una cantidad mínima, en concreto, 300 euros, con la que pagó la cuota y el gestor. Y ahora su mente tiene otro objetivo: “Quiero abrir en Miami”.

Destino Miami

El caso de Iván es muy similar al de otros muchos que nacieron por necesidad. En concreto, él se quedó en el paro y la empresa de su madre estaba en visos de desaparecer. El resultado de este cóctel fue una empresa de limpieza tanto industrial como turística y fin de obra.

“Trabajaba a temporadas de repartidor y a mí esta situación me quemaba. Al perder mi madre el trabajo me dije que tenía que hacer algo y que de esta íbamos a salir. Y, poquito a poco, remando, nos ha ido súper bien”, prosigue su relato.

Eso sí, no han faltado piedras por el camino. “Estamos muy enfocados en limpieza turística, en la zona de Alicante, y bueno, hay márgenes muy irrisorios”. Porque se queja de que hay mucha competencia que tira los precios.

“Tienes un mínimo que no se debe de bajar. Pero hay gente que lo hace y los márgenes cuestan mucho”, se lamenta.

Pese a esto, tiene muy claro por dónde quiere guiar sus pasos de cara al futuro. “Se me han pasado por la cabeza muchas cosas, como ampliar”, confiesa a Elías. ¿Destino? Miami.

“Es un plan ambicioso”, reconoce. Ventajas tiene varias, según apunta, como el ser una ciudad muy turística, y tener un ticket de limpieza bastante alto. “El tema fiscal también me gusta”, apunta a Elias.

Sin embargo, el millonario le pone un poco las pilas. Y, por ejemplo, le habla de los costes de los trabajadores que pueden alcanzar los 4.000 euros mensuales. “No lo veo”, concluye diciendo el millonario a Iván.