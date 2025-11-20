Iván, asesor financiero, sobre la futura pensión de una clienta: "Cobrará 400€ más si se acoge al subsidio para mayores de 52"

Las claves nuevo Generado con IA Un asesor financiero plantea el caso de una clienta que podría cobrar 400€ más de pensión si opta por el subsidio para mayores de 52 años en lugar de trabajar por el salario mínimo. El subsidio para mayores de 52 años cotiza por una base mensual superior a la del salario mínimo, lo que aumenta considerablemente la futura pensión. Si la clienta trabaja 12 años con salario mínimo, su pensión estimada sería de 1.050€, pero con el subsidio sería de 1.411€ al mes. El caso pone en evidencia posibles incoherencias y desincentivos laborales en el sistema de pensiones español.

En España, anticiparse y planificar la pensión es esencial para afrontar la jubilación con seguridad. Esto implica evaluar todos los escenarios posibles, incluso aquellos que contemplan hipotéticos 'fallos' del sistema.

Iván Méndez, asesor financiero, expone en redes sociales el caso de una clienta que se enfrenta a una decisión clave para su futura jubilación.

Según explica, "Cobrará 400 euros más si se acoge al subsidio para mayores de 52", una afirmación que ha generado sorpresa y que resume tanto la realidad del país como el contraste entre los dos caminos posibles.

Una situación inédita

A esta clienta le quedan 12 años para jubilarse, y su situación plantea dos escenarios completamente distintos. Cada camino tiene implicaciones muy diferentes para su futuro económico, más allá de lo que percibe actualmente.

El primero consiste en seguir trabajando durante esos 12 años cobrando el salario mínimo. El segundo, acogerse al subsidio para mayores de 52 años y vivir con 480 euros al mes.

La diferencia entre ambas situaciones no está en lo que ingresa ahora, sino en cómo cada opción afectará a su cotización futura.

En el primer escenario, Iván señala que, si mantiene su empleo con el salario mínimo, su pensión será muy baja: "Después de 12 años trabajando, cobrará una pensión de aproximadamente 1.050 euros"

Por otro lado, el subsidio para mayores de 52 años garantiza un ingreso mensual de 480 euros, pero, según destaca el asesor, lo relevante no es la cantidad recibida, sino la base de cotización asociada.

"No es lo que tú cobras, sino lo que el Estado cotiza por ti. Eso es lo importante", insiste Iván.

Con este subsidio, el Estado cotizaría aproximadamente 1.726,50 euros al mes, una cifra que supera en unos 500 euros la cotización del primer escenario planteado.

La consecuencia, según indica, es clara: "Si durante estos 12 años se acoge a este subsidio, el resultado es que, cuando se jubile, esta persona cobrará 1.411 euros al mes".

Para Iván, este caso refleja una señal preocupante del propio sistema de pensiones. "¿A qué te está obligando el sistema? El mensaje es claro: no trabajes, parasita".

Una interpretación que, aunque contundente, pone sobre la mesa un debate creciente sobre incoherencias y desincentivos laborales en el modelo actual.