Unos estudiantes alquilan un garaje por 2.000€ en España: "Tiene dos habitaciones, un salón y una cocina todo junto"

El acceso a la vivienda es uno de los retos fundamentales de las autoridades políticas. Sin embargo, la situación es irresoluble en el corto plazo. Falta construcción de viviendas y hay una demanda cada vez más alta de inmuebles, por lo que los propietarios saben que, si elevan el precio del alquiler, conseguirán arrendarlo igualmente.

En este contexto, se producen escenarios tan sorprendentes como que se alquilen garajes, sótanos y casas de madera para estudiantes extranjeros o de fuera de la provincia que necesitan desesperadamente un lugar para vivir. En concreto, alumnos de universidades privadas, con apoyo económico de sus padres, que asumen precios de entre 800 y 1.300 euros por vivir en una casa ficticia.

En un reportaje realizado por el programa Espejo Público en las inmediaciones de la Universidad Europea de Madrid han entrevistado a dos estudiantes de odontología de origen francés que han confirmado que pagan 2.000 euros por el pago del alquiler de un piso que, en realidad, es un garaje.

2.000 euros al mes por un garaje

"Pagamos 2.000 euros por un garaje. Tenemos dos habitaciones pequeñas, un salón y dos habitaciones juntas, pero es muy pequeño", comenta el joven al reportero.

Además, otro estudiante francés que estudia en Madrid también ha explicado que estuvo dos años viviendo en una habitación de un chalé. A su vez, asegura que es una práctica muy común porque conoce a otro amigo suyo que vivió en un local de un chalé con sólo una ventana.

Estos universitarios extranjeros, que probablemente regresarán a su país, buscan un espacio temporal y que esté cerca de la universidad. Así, los propietarios aprovechan la coyuntura y alquilan una parte de su inmueble para obtener ingresos extra.

El periodista ha acudido a alguna de estas casas para preguntar a los propietarios más detalles sobre los contratos de alquiler, pero no ha obtenido respuesta. Así, la pregunta es si es legal arrendar un espacio de tu vivienda para que viva otra persona.

Según el portal inmobiliario Idealista, hay que cumplir con una serie de requisitos mínimos de habitabilidad, puesto que un garaje suele tener falta de luz, ventilación y ruidos.

Además, para convertir el garaje en vivienda deberás contar con el visto bueno de la comunidad de propietarios, pagar los permisos y licencias necesarias y cumplir con la normativa urbanística nacional y local. Entonces, mientras que se cumpla la normativa, es legal alquilar un garaje que se haya acondicionado y declarado previamente como vivienda.