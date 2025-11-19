Iñaki Arcocha, economista y exbanquero en Suiza, sobre la caída del bitcoin: “Podríamos llegar a los 55.000 dólares”

Las claves nuevo Generado con IA El bitcoin ha caído cerca de un 28%-32% desde su máximo histórico de 126.270 dólares en octubre, cotizando actualmente entre los 89.000 y 91.000 dólares. El economista Iñaki Arcocha advierte que el 100% de los compradores de corto plazo de bitcoin están en negativo, así como el 36% de los de largo plazo. Arcocha señala que la caída del bitcoin podría llevarlo hasta los 55.000 dólares si no se produce un rebote rápido en las próximas semanas. El experto destaca la influencia de los ciclos de halving y la liquidez del mercado, especialmente las políticas de la Reserva Federal, en el comportamiento del bitcoin.

El año 2025 no está siendo bueno para las cripto. Desde su máximo anual y absoluto, ha perdido cerca de un 28%-32% en cuestión de semanas. “Es un momento crítico para el mercado de criptos”, afirma Iñaki Arcocha.

El asesor financiero bilbaíno, con más de 20 años de experiencia y exbanquero en Suiza, sostiene que ahora “se está dilucidando una lucha por saber si lo que estamos viendo es un retroceso en un mercado todavía alcista, o si estamos cambiando de un mercado alcista a un mercado bajista”.

Recordemos que, en octubre de este año, bitcoin alcanzó un máximo histórico de 126.270 dólares.​ Y, a mediados de noviembre, cotiza alrededor de los 89.000-91.000 dólares.

"En negativo"

La consecuencia de esta caída es que se han borrado todas las ganancias acumuladas en el año. De ahí que el saldo en 2025 se haya colocado en negativo para muchos inversores.

“A ese nivel, el 100% de los compradores de corto plazo de bitcoin, que son los que han comprado en los últimos 150 días, están en negativo. Es decir, el 100% está perdiendo dinero”, indica Arcocha.

Y añade: “Y un 36% de los compradores de largo plazo (aquellos que han comprado más allá de 150 días) también estarían en negativo”. Sin olvidar que, y como subraya el economista, “estamos a nivel récord de bitcoin en negativo.

Hablamos de más de 5,4 millones de bitcoin en ‘rojo’. “Todo esto hace que el pesimismo sobre si estamos cambiando de ciclo sea bastante grande”, subraya.

Teoría de ciclos

Llegados a este punto, conviene indicar que bitcoin se mueve por los ciclos de halving. Es decir, por eventos programados que reducen a la mitad la recompensa que reciben los mineros por validar y añadir nuevos bloques a la blockchain. Algo que suele suceder cada cuatro años.

“Acabamos de superar ya el plazo de los 12-18 meses en el último halving que, históricamente, ha supuesto el momento o el periodo en el que el bitcoin haría máximos”, apunta Iñaki Arcocha.

Y puntualiza: “Para más leña al fuego todavía, tenemos la teoría de la liquidez, que te dice que bitcoin no se mueve tanto por lo que son los ciclos del halving sino por lo que son los ciclos de liquidez del mercado”.

Y, en esos ciclos, juega un papel relevante la Reserva Federal, inyectando o quitando liquidez en el mercado. La Fed lleva muchos meses retirando liquidez del mercado.

“La idea que tiene la Reserva Federal es favorecer más a la economía de la calle, a la economía real, y no tanto a Wall Street. Cuando hay más liquidez es mucho más fácil que haya compradores y que haya apetito por riesgo, y cuando hay menos liquidez en el mercado pues es menos probable que exista este apetito por riesgo”, mantiene Arcocha.

El también autor del libro 'Los ricos no vienen de Marte' recuerda que todavía hay muchísimo apalancamiento en el mercado. Pero también que esta caída no es tan elevada como en anteriores ocasiones, en las que se llegó a porcentajes del 50% (crisis del coronavirus) y del 100% (tras el hackeo de Mt. Gox en 2011),

Portada libro Iñaki Arcocha

“Si hay una consolidación y un rebote rápido, que debería darse en las próximas dos semanas, pues ahí podemos ver que nos podemos ir otra vez hacia los niveles que antes eran de soporte y ahora serán de resistencia: los 103.000, los 105.000 o los 108.000”, pronostica Arcocha.

De ser así, el economista sostiene que “todavía el ciclo alcista está vigente y que aun nos quedaría por ver los 140.000, los 150.000 de máximos que siempre hemos hablado. Desde mi punto de vista, los máximos de este ciclo”.