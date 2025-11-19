Gabi, vecina de Ibiza, afronta una subida de más de 400 € en la tasa de basuras: "Tenemos los contenedores a un kilómetro"

Las claves nuevo Generado con IA Gabi Mendoza, vecina de Ibiza, denuncia una subida de la tasa de basuras de 108,8 € a 509,40 € pese a tener los contenedores a casi un kilómetro de su casa. La subida responde a una normativa europea que España ha aplicado estatalmente, pero la gestión queda en manos de los ayuntamientos, generando malestar ciudadano. La sensación generalizada es que el aumento del coste no se corresponde con la mejora del servicio, ya que los residentes siguen enfrentando dificultades para deshacerse de los residuos. Los afectados, como Gabi, reclaman que la subida es excesiva y que cumplir con el reciclaje no se ve reflejado en la calidad ni en el precio del servicio.

La reciente actualización de la tasa de basuras a nivel nacional ha provocado una oleada de quejas en numerosos territorios, incluida Ibiza.

Entre las afectadas se encuentra Gabi Mendoza, residente en la 'Isla Blanca', que aún recuerda la sorpresa al revisar el recibo de este año.

"Cuando fuimos a ver lo que íbamos a pagar este año de las tasas… nos echamos para atrás y dijimos: '¿Pero cómo puede ser que pasemos de pagar 108,8 € a pagar 509,40 €?'", relata la afectada en Y Ahora Sonsóles.

Un aumento desmedido

Aunque la subida responde a una normativa europea que España ha aplicado a nivel estatal, la ciudadanía percibe que la gestión de la implantación no está siendo adecuada.

Así lo expresa una colaboradora del programa que analiza la situación: "Los ayuntamientos están haciendo lo que les da la gana. Europa simplemente dice que hay que hacerlo, luego la gestión corresponde a cada ayuntamiento y es donde evidentemente lo están haciendo muy mal".

La sensación de que el coste no se ajusta a la calidad del servicio es generalizada. La misma colaboradora lo resume con contundencia al observar el estado de los contenedores y los servicios.

"Encima, no se corresponde lo que estamos pagando con lo que estamos recibiendo, así que no es para salir a la calle, es para más", denuncia.

En el caso de Gabi, la frustración va más allá del importe, ya que a la subida se suma la dificultad para deshacerse de los residuos.

"Nosotros, para tirar la basura, estamos casi a un kilómetro", afirma, claramente molesta, ante unas circunstancias que complican su día a día.

Por otro lado, Gabi insiste en que su familia cumple rigurosamente con el reciclaje: "Reciclamos, y lo hacemos todo con un civismo que no se ve reflejado en lo que hemos pagado".

Tras presentar una reclamación, la respuesta que recibieron volvió a remitir al marco europeo. "Me dijeron que todo viene de una ley europea y que es por obligación", concluye.

Una explicación que, para muchos, no aclara por qué la subida ha sido tan intensa ni por qué el servicio continúa deteriorado.