Laura, argentina, se hace pasar por interiorista y okupa pisos de hasta 4.500€ al mes: “Siempre paga 3 meses por adelantado”

Laura es una mujer que ha adquirido fama entre los propietarios de viviendas de lujo en Madrid, ya que, es conocida por presentarse como una supuesta interiorista de lujo argentina, pero la realidad escondida detrás de la fachada es que su objetivo es okupar estos inmuebles.

Así, la mujer que, según un reportaje hecho por El Tiempo Justo, ronda los 50 años tiene el mismo procedimiento en todos los casos: Paga 3 meses de renta por adelantado y al cuarto mes deja de pagar.

Una de las víctimas de la interiorista argentina, Hugo, habló en el programa Y Ahora Sonsoles y alegó que jamás se hubiese imaginado que la inquilina tenía intenciones de dejar de pagar el alquiler.

"Es más que nada una estafa"

La argentina lleva 5 años estafando propietarios siguiendo siempre el citado 'modus operandi' y las viviendas que elige en Madrid siempre suelen ser de lujo, en los mejores barrios de la ciudad y paga entre 1.500 y 4.500 euros mensuales de alquiler.

Así, uno de los propietarios víctimas explicó por qué es fácil caer en su trampa: "Se presenta muy bien vestida, dice que es muy buena en su oficio de arquitectura y luego te paga por adelantado 2 o 3 meses, entonces tú piensas que es una persona pudiente, hasta que viene el cuarto mes".

La realidad es que la argentina tiene hasta una página web donde muestra sus proyectos y diseños que dan confianza de que en efecto esta es su profesión y que su perfil es legítimo, según el reportaje de El Tiempo Justo.

Además de esto,en sus redes sociales presumía de llevar 20 años trabajando como diseñadora de interiores, incluso trabajó en Madrid en una empresa de decoración hasta que abrió su propio estudio.

Uno de los pisos de lujo okupado por Laura en Madrid. Antena 3

Con esto, la argentina ha acumulado hasta 110.000 euros de deudas entre los cuatro propietarios que ha estafado en Madrid.

¿Cómo consigue esta mujer atrincherarse tanto tiempo en viviendas de lujo? En el momento en que llega el cuarto mes y deja de pagar el alquiler, la 'interiorista' se declara como vulnerable y busca a un abogado de oficio que maneje el caso, que va cambiando con el tiempo.

Hugo comentó que cuando él la tuvo como inquiokupa es cierto que "la veía que se paseaba por las calles, yéndose de compras y eso, pero puede llegar a ser vulnerable".

"Lo que pasa es que cuando hablas con otros propietarios y ves que ha estado haciendo exactamente lo mismo, incluso das con el propietario que ahora la tiene de inquiokupa, te das cuenta que no es vulnerable sino que es una estafa", razonó la víctima.

Hugo, víctima de la 'interiorista' argentina y una fotografía de Laura. Antena 3

Mientras la inquiokupa no pagaba el alquiler por haberse declarado vulnerable, en sus redes sociales se podía ver un tipo de vida totalmente diferente: desde viajes a París e Ibiza hasta ropa de lujo.

Hugo comentó que la sensación que más tuvo presente en el momento de intentar sacar a la interiorista de su vivienda fue impotencia: "Intentas a través de la justicia y lucharlo, pero a los propietarios no los ayudan, entonces impotencia básicamente".

La presión que ejerce esta inquiokupa es tan grande que consigue que los propietarios quiten la demanda, le paguen una cierta cantidad de dinero y le perdonen la deuda del alquiler impago.

Además de esto, Laura ya dejó su temible rastro en Andalucía, concretamente en Jerez y en Sevilla, y ahora ha llegado a Madrid para continuar con su libreta de estafas que comenzó en el año 2020, que fue cuando llegó a España desde Buenos Aires.