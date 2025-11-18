Gonzalo Bernardos, economista: "Comprar una casa en 2025 será la inversión más rentable de la década"

El economista Gonzalo Bernardos durante una entrevista en el canal de YouTube de idealista/news. E.E.

El economista Gonzalo Bernardos es un habitual de la pequeña pantalla, apareciendo en diferentes programas de televisión, principalmente en formatos de debate de La Sexta, donde deja clara su postura con respecto a la situación de la vivienda en España.

El experto insiste en la importancia de comprar una vivienda actualmente, y en una de sus últimas intervenciones, en este caso en el canal de YouTube, Monopoly Inmobiliario (Club Inversor), ha asegurado que 2025 es un año intenso en el mercado de la vivienda.

"Nos encontramos en 2025 con unos tipos de interés muy bajos. Los bancos, para ganar más que el año anterior, tienen la necesidad de prestar más dinero. Aquellos a los que se les decía que no en 2023, ahora recibirán un sí", menciona el catalán.

Ante esta situación, asegura que muchos jóvenes "van a poder comprar vivienda en 2025", y también recalca que las compras se concentrarán principalmente en municipios de clase media y zonas periféricas de las grandes ciudades.

Gonzalo Bernardos asegura en la charla que "el mercado del alquiler está en absoluta ebullición", por lo que recomienda comprar por delante de recurrir a la vivienda de alquiler, y lo justifica con una postura clara.

"Mi expectativa es que comprando ahora y vendiendo en cinco años, si te endeudas mucho para comprar una vivienda, puedas conseguir rentabilidades anuales del 25-30%", comenta, al mismo tiempo que recalca que los próximos años podrían proporcionar "rentabilidades apoteósicas" para aquellos que inviertan ahora en vivienda.

¿Buen momento para comprar?

El descenso del euríbor y el abaratamiento de las hipotecas, en un momento de constante tendencia al alza de los precios de la vivienda, llevan a que muchas personas se pregunten si es o no un buen momento para comprar vivienda.

Es complicado poder responder a esta pregunta, pues el mejor momento para comprar una vivienda depende de múltiples factores, y muchos de ellos son de carácter personal. Esto implica que no hay que valorar solo si es un buen momento por factores externos, sino tener en cuenta el momento personal que cada uno atraviese.

Si se posee un nivel de ahorros suficiente, unas finanzas saneadas o cierta estabilidad laboral son clave para lanzarse a comprar una vivienda con seguridad, sobre todo en aquellos casos en los que se necesita financiación mediante una hipoteca.

De igual modo, es aconsejable siempre estudiar el mercado durante un tiempo, además de tratar de desarrollar habilidades con las cuales poder tener más herramientas para identificar una buena oportunidad de compra.

Esto implica no solo tener en cuenta el precio, sino también todos los requisitos que uno quiere que tenga esa vivienda, y solo así, con un conjunto de factores alineados, se podrá tomar una buena decisión al respecto.

Por otro lado, uno de los elementos más importantes a la hora de comprar una vivienda es conocer el precio de las hipotecas en cada momento, y actualmente en este sentido nos encontramos con una buena situación para solicitar el préstamo por las condiciones actuales.

El consejo generalizado pasa por aprovechar la oportunidad para comprar un momento en la actualidad, pues hay expertos que aseguran que esperar puede llegar a costar caro por el posible incremento del precio de la vivienda.

En todo caso, como decimos, hay varios factores que se deben tener en consideración para poder así saber si es un buen momento para comprar una vivienda, en función de tu situación económica, necesidades y preferencias.

Subidas inminentes en la vivienda

Las previsiones para el año 2026 apuntan a que el mercado de la vivienda continuará al alza a lo largo del próximo año, tal y como apunta un informe elaborado por Real Estate Business School (Rebs) en colaboración con la Universidad de Málaga.

Según la nueva edición del Pulsímetro Inmobiliario, las compraventas de viviendas, los precios, las firmas de hipotecas y los visados seguirán creciendo con fuerza en lo que resta del año 2025 como en el próximo año 2026.

De acuerdo con las previsiones del estudio, el mercado registrará en 2025 un aumento interanual del 16,3% en las compraventas de viviendas de obra nueva, un 11,2% de viviendas usadas, y un 9% del número de hipotecas.

Para el próximo año 2026 se prevé un alza del 7,6% de las transacciones de inmuebles de nueva construcción, así como un 8,7% de viviendas de segunda mano. No obstante, la firma de nuevos contratos hipotecarios se mantendrá estable, con un crecimiento de apenas el 0,4% con respecto a 2025.

Atendiendo a los cálculos de Rebs y la Universidad de Málaga, las compraventas de vivienda de obra nueva llegarán a situarse cerca de las 169.000 unidades, mientras las viviendas usadas superarán las 612.000 operaciones.

En cuanto a los préstamos firmados para la compra de viviendas, sus previsiones sitúan el volumen en torno a las 429.600 operaciones. En cuanto a los precios, también se esperan más subidas, en el caso de las viviendas de obra nueva, para crecer un 6,1%, y en las viviendas usadas, en torno al 5,5%.

Para conseguir que haya más viviendas asequibles, es imprescindible que se amplíe la oferta, puesto que en la situación actual hace que exista una fuerza de la demanda muy superior a la oferta, lo que mantiene la tensión al alza en los precios, sobre todo en la vivienda de segunda mano.