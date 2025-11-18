David, empresario español en Andorra, sobre los impuestos en España: "Si el 50% que te queda es suculento, van a ir a por ti"

David Díaz, conocido en internet como 'AlphaSniper', es uno de los creadores de contenido y empresarios que en los últimos años han decidido trasladar su residencia a Andorra.

En una entrevista en el canal de Adrián Sáenz, reflexiona sobre el sistema fiscal español y explica por qué considera que, en su caso, marcharse era la única opción lógica.

A lo largo de la conversación, David asegura que la presión fiscal en España no se limita al tipo impositivo, sino a una sensación de persecución constante.

Una sensación generalizada

Según explica, muchos contribuyentes creen que, aunque paguen una parte elevada de sus ingresos, podrán vivir tranquilamente con lo que les queda.

Pero esa percepción, dice, no se corresponde con la realidad: "Te van a machacar, te van a limitar, van a intentar sacarte ese 50% o lo que sea, y tú piensas, en tu ignorancia o en tu falta de conocimiento, que cuando por fin lo consigas, con el otro 50% te va a ir genial".

Esa es, para David, la raíz del problema. No es únicamente lo que se paga, sino el trato que sienten recibir quienes generan ingresos altos.

En sus palabras, en España se produce "un fenómeno muy curioso" que termina empujando a muchos profesionales a buscar alternativas.

"La realidad es que, si a ojos de España ese 50% restante es suculento, van a ir a por ti", afirma.

Este punto marca, según él, el momento en el que algunos contribuyentes empiezan a plantearse un cambio drástico en su vida. No por evadir responsabilidades fiscales, sino por la falta de sensación de estabilidad.

"Y llega ese momento en el que te planteas, ¿merece la pena quedarme aquí? Ya no por pagar el 50% o no, sino porque del otro 50% que me quedo me lo están persiguiendo", concluye.

Su relato no solo refleja una experiencia personal, sino un debate cada vez más presente en España: ¿Hasta qué punto el sistema fiscal actual está provocando la fuga de talento y emprendimiento?