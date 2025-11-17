Raúl, experto en ayudas, sobre las balizas V16: "Este modelo es casi gratis y homologado por la DGT hasta 2038"

A partir del 1 de enero de 2026, llevar una baliza V16 en el coche será obligatorio. La advertencia lleva varios días repitiéndose en los informativos, que recuerdan a los conductores la necesidad de adaptarse a la nueva normativa.

Ante este escenario, muchos usuarios buscan opciones económicas y homologadas. Ahí es donde ha irrumpido Raúl Gómez, un creador de contenido conocido por compartir trucos y ayudas para ahorrar en compras cotidianas.

Su recomendación sobre las balizas V16 se ha viralizado por una razón clara: promete un modelo certificado por un precio mínimo.

Una opción única

"A muchos de vosotros os está costando 50 euros. Mentira, porque gracias a mí te va a salir casi gratis, homologado por la DGT hasta 2038, vendido y enviado en España", asegura al comienzo de su vídeo.

Su método, rápido y sencillo, se basa en un uso específico de 'TEMU', la plataforma china de compras online.

Raúl explica paso a paso cómo hacerlo: primero, "vas a quitarte TEMU si ya lo tenías y, después, te lo vuelves a descargar".

Su propuesta es crear una cuenta nueva para aprovechar un cupón concreto (dyr7325), que según detalla, debe introducirse directamente en el buscador de la aplicación. Una vez hecho, basta con pulsar en reclamar y utilizarlo al elegir la baliza.

Descuento TEMU

Raúl insiste en diferenciar su truco de promociones engañosas. "Olvídate de las mentiras de los productos a cero euros que luego tenéis que pagar, esto es únicamente un cupón", subraya.

Después, recomienda buscar específicamente balizas V16 que se envíen desde España. En su opinión, el modelo más fiable es uno que aparece como "local", con numerosas reseñas y la certificación de la DGT.

Baliza V16 de "TEMU"

El ahorro se aplica en el momento del pago: al precio inicial de 33,99€ se le descuenta una rebaja de 20€, quedando un precio final de 13,99€.

El interés por estas luces de emergencia no deja de crecer, no solo por la obligación legal, sino por la función esencial que cumplen: mejorar la visibilidad del vehículo y reducir riesgos en situaciones de avería.