María del Carmen, madrina de una fiesta ferrolana con 180 años de historia y hasta 5.000 personas: "Todo por la música"

Si hay una forma de conocer la cultura, historia y tradiciones de un lugar, es a través de sus fiestas populares. En el noroeste de España, Ferrol, la gran desconocida para muchos, es una ciudad con una profunda tradición que celebra una fiesta única en el mundo.

Cada mes de marzo, Ferrol se viste de gala para celebrar la Festa das Pepitas. Con más de 180 años de historia, esta fiesta de Interés Turístico Regional tiene lugar el 18 de marzo, víspera de San José, y convierte a las mujeres en las protagonistas de la jornada.

Una fiesta con más de 180 años de historia

Este 2025, María del Carmen Pieltain fue elegida madrina de la Agrupación Artística Ferrolana Bohemios, un reconocimiento que recibió con especial emoción. "Me pareció muy emotivo", confiesa emocionada al recordar todo lo vivido durante el año.

En una conversación telefónica con este medio, María del Carmen asegura, de corazón, que para ella fue una gran alegría, ya que se trata de algo "muy ferrolano", una fiesta "única en el mundo", profundamente ligada a las raíces de una ciudad llena de historia, encanto y tradición.

De las 7 rondallas existentes en Ferrol, María del Carmen fue seleccionada como madrina de la Agrupación Artística Ferrolana Bohemios. En esta agrupación músico-vocal de instrumentos de cuerda, uniformadas al estilo de las tunas, los vecinos de mayor edad son mayoría.

"Son súper cariñosos y alegres, personas súper vivas que lo dan todo por la música. Me parece muy tierno que gente tan mayor esté tan dedicada a eso, ensayan dos veces a la semana. Se lo trabajan muchísimo", destaca.

Como madrina de la edición de 2025, María del Carmen acompaña a la agrupación en todos los conciertos que puede. "No siempre puedo, y me da mucha pena", confiesa.

"Me ha tocado, desgraciadamente, acudir a dos entierros... y la verdad que también fueron muy emotivos, porque el grupo va con capa y canta" María del Carmen Pieltain, madrina de la Agrupación Artística Ferrolana Bohemios

Para bien o para mal, su experiencia como madrina ha ido más allá de la música y la celebración. Este año, ha vivido momentos difíciles, como la despedida de dos compañeros muy queridos.

"Me ha tocado, desgraciadamente, acudir a dos entierros... y la verdad que también fueron muy emotivos, porque el grupo va con capa y canta. Lo llevan muy adentro", recuerda con emoción.

Con esto, María del Carmen destaca que los ferrolanos llevan la Festa das Pepitas en la sangre. Lo que nació hace más de 180 años en tascas, tabernas y barberías hoy inunda las calles de la ciudad, llenándolas de alegría y tradición.

La Festa das Pepitas ha sabido adaptarse a los tiempos nuevos: las rondallas ya no sólo son masculinas, sino que también hay una mixta y otra femenina. "Es buenísimo", considera María del Carmen.

Sin embargo, y pese al creciente interés (de hecho, se está trabajando para que la fiesta sea declarada de Interés Turístico Nacional), la madrina de la Agrupación Artística Ferrolana Bohemios lamenta la falta de relevo generacional. "Habría que avivarlo un poco más", sopesa, antes de agregar: "Aun así, hay gente joven que sigue apuntándose".

Y es que la Festa das Pepitas no entiende de generaciones... pero para comprenderlo de verdad, hay que vivirla al menos una vez en la vida.

La Festa das Pepitas: así se vive una celebración única en el mundo

La Festa das Pepitas es una fiesta popular ferrolana que se celebra en la tarde-noche del 18 de marzo, víspera de la festividad de San José. En ella, las rondallas recorren las calles de la ciudad para cantarle a las mujeres.

No hay otra fiesta igual en el mundo entero: para hablar de sus orígenes nos tenemos que remontar al siglo XIX, cuando llegan las primeras canciones cubanas a la ciudad en los barcos que iban y venían de América. Es, por ello, una fiesta pionera de la influencia de la música caribeña.

La población de aquella época encontró en la música y el canto una confluencia de intereses. Poco a poco, comenzó a tomar forma en tascas, tabernas y barberías lo que hoy conocemos como la Festa das Pepitas.

Durante la tarde-noche del 18 de marzo, las rondallas de Ferrol se reúnen en el Teatro Jofre para interpretar y cantar danzas, valses y pasacalles dedicados a la mujer ferrolana. Cada año la fiesta se actualiza con nuevas canciones que poetas y músicos escriben para mantener viva la tradición.

A lo largo de la jornada, las rondallas también salen a las calles para cantar a sus madrinas, que esperan desde los balcones de la ciudad. Además, con homenaje a ellas, se reparten los conocidos Bicos das Pepitas, unos pastelitos de chocolate y naranja con forma de corazón.

Sin duda, la Festa das Pepitas es una experiencia única, una celebración que persigue un objetivo claro: lograr el reconocimiento nacional que merece una fiesta con más de 180 años de historia y tradición.