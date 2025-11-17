Laura, gestora, despedida por ir a un concierto mientras estaba de baja: “He cotizado 96 horas con 3 empleos, no soy una vaga”

Laura trabaja como gestora en una empresa y debe pasar gran parte de su jornada laboral conduciendo. Durante su jornada laboral tuvo un accidente y se hizo daño en una pierna, por lo cual tuvo que pedir una baja laboral.

Sin embargo, el problema fue que mientras estaba de baja fue a un concierto y subió una fotografía con el cantante a sus redes sociales. Poco después su empresa la llama y le comunica que está despedida por 'falta de fondos'.

La trabajadora contó en Espejo Público lo sucedido, añadiendo que ella es pluriempleada, por lo cual el motivo de publicar la foto en sus redes sociales era para "conseguir una colaboración".

"No puedo estar encerrada"

"Yo, aparte de mi trabajo, me salen trabajos puntuales presentando conciertos y eventos que cuando me toca me dan de alta", comenzó explicando Laura, a lo cual agregó que fue al concierto invitada por el cantante y que estuvo en el backstage "no de fiesta en el concierto".

"En la foto se ve que estoy en una habitación, no estoy de fiesta", recalcó agregando que el motivo de toda la situación era hacer la colaboración con el cantante y conseguir una entrevista "para buscarme la vida: "Con un trabajo no se vive hoy en día en España".

Tras especificar lo ocurrido, señaló que su teoría con situaciones como esta es que "si yo en mi primer empleo, no puedo trabajar porque no puedo conducir, voy a intentar buscarme la vida con mi segundo trabajo".

Así, denunció que "las bajas tienen que ser como las incapacidades, hay veces que te pueden incapacitar para un trabajo, pero eso no quiere decir que estás incapacitada para todos los trabajos".

Fotografía que subió Laura a redes sociales que la llevó a su despido. Antena 3

Cabe preguntarse cuál fue la reflexión de Laura al publicar la foto en redes sociales, siendo muy probable que alguien de su empresa lo viera: "Me da igual, si salgo con una venda en la pierna, yo tengo derecho a salir y a mí nadie me dijo quédate en tu casa", explicó la trabajadora.

Aclaró que el médico le había recomendado guardar reposo absoluto por 7 días: "En el momento del concierto ya llevaba 6 días (...) y también me dijo que moviera la pierna".

Frente a la impresión que podrían causar las declaraciones de Laura, esta quiso destacar que es una persona trabajadora y que, de hecho, es la primera baja que toma.

"Yo tengo la muñeca con 14 puntos y he ido a trabajar de cajera con la mano vendada, era la primera baja que me cogía en mi vida", comentó indignada.

Además, criticó que "llevo 15 años como pluriempleada cotizando doble que me quitan un montón de la Seguridad Social, porque con un trabajo no puedes vivir".

"Yo soy una persona que no valgo para estar encerrada, yo valgo para estar trabajando; es que he llegado a cotizar 96 horas a la semana con 3 trabajos, que me dicen que me va a pasar algo con la Seguridad Social", justificó la joven pluriempleada.

Otra de sus críticas con la situación fue que como pluriempleada debe pagar mucho dinero a Hacienda y por unos días que le corresponden de baja ha resultado despedida por un malentendido.

Laura, pluriempleada, y el equipo de 'Espejo Público'. Antena 3

"Llevo 3 años pagando 1.000 euros a Hacienda por buscarme el pluriempleo (...) y para 2 días que me pillo de baja obligada y quiera ir el sábado a hablar con un cantante en un concierto para intentar conseguir más dinero, porque con 1.000 euros no vive nadie", estalló la joven empleada.

Laura terminó su intervención en el programa señalando que no pretende tomar ninguna acción legal porque "ya tengo otro trabajo que me valoran mucho más y hago lo mismo, pero me pagan más la hora"