Javier Iglesias, propietario de una granja con 30.000 gallinas: “Cualquier restricción es un inconveniente”

Lo que en principio fueron confinamientos limitados ahora se ha ampliado a todas las granjas de España. Y es que la gripe aviar sigue avanzando, por lo que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decidido reforzar las medidas preventivas.

Una medida que afecta a las 24.000 granjas avícolas que ahora mismo hay en España. De esa cantidad, 7.077 están dedicadas en exclusiva a gallinas ponedoras o a la producción de carne.

Si hablamos de gallinas ponedoras, son alrededor de 50 millones. Javier Iglesias tiene una de estas granjas en Valladolid, concretamente en Olmedo. En concreto, unos 30.000 animales. “Cualquier restricción de todo tipo es un inconveniente pero es necesaria”, afirmó en Informativos Tele5.

Sacrificio de gallinas

La gripe aviar se ha traducido, de momento, en el sacrificio de entre 2,5 y 2,7 millones de gallinas. Eso ha hecho reducir el censo alrededor de un 5%.

Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), el cierre se extiende a todas las granjas, lo que afecta a las ecológicas y las de autoconsumo. También aquellas otras que produzcan carne o huevos para vender de manera directa al consumidor.

Los animales, por tanto, a partir de ahora no podrán estar al aire libre, lo que afecta sobremanera a las granjas dedicadas a la producción de huevos camperos o ecológicos.

Esta medida se ha tomado por los movimientos migratorios de las aves de Europa a África. Y dado que el número de casos ha aumentado en el Viejo Continente, se ha ampliado.

"En España se ha constatado una abundancia de aves migratorias en zonas de humedales, habitual en esta época del año. Además, el descenso de las temperaturas es un factor que facilita la supervivencia del virus”, se puede leer en el comunicado del ministerio.

Y añade: “Las medidas de confinamiento tratan de evitar el contacto de las aves de corral con las migratorias que pueden ser portadoras del virus".

Conviene recordar que, este año, el virus de la gripe aviar se está expandiendo más rápidamente que en ocasiones anteriores. Desde julio, el número de notificaciones en las granjas avícolas de Europa ha sido de 139.

De esa cantidad, en España se han producido 14 focos en diferentes explotaciones, la mitad de ellos en Castilla y León. El sacrificio de las gallinas en España (recordemos, más de 2,5 millones) se ha traducido en un encarecimiento del precio de los huevos de un 18% durante el último año.